Real Betis 1 Sevilla 2: Mercado och Iborra stora hjältar i derbyt

Tämligen uselt Sevilla-spel i första halvlek. Två riktiga krigarmål i andra halvlek såg dock till att Sampaolis mannar kunde plocka hem alla tre poäng i derbyt.



När spelet inte fungerar gäller det att ha en plan b, gärna en plan c och d också om så är möjligt. Den här Sevilla -upplagan kan inte direkt beskyllas för att sakna det.Det snackas ofta om Sevillas fantastiska, iögonfallande fotboll. Den inte bara hyllas i Spanien, utan också av diverse experter hemma i Sverige. Sanningen är att Sevilla långtifrån alltid bländar publiken med intensitet och fint passningsspel, även om den som råkar ha slagit på tv-apparaten vid rätt tidpunkter lätt kan tro det.för det här laget. Ganska haltande spel i första halvlek, rejällt tillbakatryckta. Men en uppryckning i andra, och några riktiga krigarmål senare var tre poäng ändå ett faktum. Liknande scenarion har vi sett mot Deportivo Osasuna , Las Palmas och Alaves, bara för att nämna några exempel, men det här laget lyckas på något sätt plocka fram det där lilla extra när det gäller som mest.Det mest konkreta exemplet är Vicente Iborra, som under sina snart fyra år i klubben för det mesta inlett matcherna på bänken, men som alltid är ett hot när han hoppar in på det centrala mittfältet. När spelet hackar har han kunnande och vilja nog att bryta mönster, skapa saker från ingenting - en mycket värdefull egenskap som Sampaoli tagit väl hand om den här säsongen. Sex mål från bänken som central mittfältare går inte av för hackor, även om han ofta agerar mer i offensiv riktning än defensiv. Dagens direkt avgörande mål var visserligen ganska tydlig offside, men det är det nog få i Sevilla-lägret som bryr sig om just nu.Pablo Sarabia (ni vet han som ser ut som SportExpressens Noa Bachner) är förresten också den typen av joker. Kanske saknar vissa kvalitéer för att förtjäna en startplats, men som är totalt livsfarlig när han hoppar in i slutskedet av matcherna. Den här dagen lyckades han dock inte göra några större avtryck. Gabriel Mercado . Den kraftfulle argentinaren gjorde matchens enda mål i höstens derby, och har nu gjort två mål som mittback i karriärens enda två Sevilla-derbyn - Det är bara att lyfta på hatten!Vi ska självklart inte glömma Samir Nasri heller, som slog frisparkarna fram till båda målen. Nasri var en av flera som höjde sig rejält efter paus, och som såg till att Sevilla dominerade andra halvlek långa stunder, där även Vitolo såg mycket pigg ut.sedan som Real Betis senast fick till det i ett derby. I dag stod man upp på ett mycket bra sätt, framför allt i första halvlek, och defensiven ser fortsatt stabil ut under Victor Sanchez. Fembackslinjen med mycket duktige Antonio Adan i mål är mycket svårpasserad, problemet är väl att Ruben Castro på topp skulle behöva mer hjälp. Känslan är att det är främst det som krävs för att Betis ska kunna blicka mot Europa-spel kommande säsong.För Sevilla innebär det här att man just nu leder ligan, med två matcher fler spelade än Madrid, som under söndagskvällen ställs mot Villarreal på bortaplan. Mycket intressant drabbning lite tidigare den dagen också, då Atletico tar emot Barcelona . Poängtapp för båda lagen där och tabellen ser riktigt smaskig ut med Sevilla-ögon sett.Durmisi - När ska han lämna för en större klubb? Oerhört kvick, teknisk och med en fantastisk vänsterfot, det visade han inte minst vid frisparksmålet i dag. Danmarks mest spännande unga spelare just nu?