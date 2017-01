Real Madrid - Sevilla 3-0

Real Madrid körde över Sevilla efter horribel domarinsats.

Efter en minuts tung Sevilla press är det Real Madrid som nästan kan ta ledningen i sitt första anfall. En studsande passning slås från högerkanten in mot den centrala delen av straffområdet. Mercado missar rensningen retligt och bollen hamnar framför Moratas fötter. Landslagsanfallaren har inte balansen med sig och träffar bollen med skosulan, men trots detta en decimeter eller två ifrån att sula in 1-0-målet.Sevilla replikerar sedan Escudero spelat fram Correa utanför straffområdet. Argentinaren viker inåt i plan och försöker vika in bollen i bortre burgaveln. Skottet snuddar en täckande Real Madrid-försvarare och hamnar strax utanför Casillas stolpe till en hörna.10 minuter in i matchen tar Real Madrid ledningen efter att ha haft en stort spelövertag i ett par minuter. Mercado tar som siste man emot bollen vid straffområdeslinjen och spelar bollen mot Nzonzi. Fransmannen har Casemiro i ryggen som bryter bollen. James Rodriguez tar emot bollen, vänder om och använder sin fantastiska vänsterfot för att hårt, men välplacerat, trycka in 1-0-målet. Riktigt snyggt skott från colombianen, men ett oerhört slarvigt sätt att inleda det nya året från Sevillaförsvarets sida.Real Madrid fortsätter sin offensiv och är ruskigt nära utdelning och ett drömmål. Carvajal lyfter in bollen från högerkanten till Modric. Kroaten, som befinner sig i höjd med straffpunkten, försöker cykla in bollen men skottet slinker någon decimeter utanför Ricos högra stolpe.Efter ett inspel mot Sevillas straffområde rensar Sevilla undan, samtidigt som en Real-spelare knuffar Sevillas försvarare i ryggen utan att vara nära bollen. Domaren friar och dömer hörna till hemmalaget. Real Madrid utökar sin ledning efter hörnan från Kroos. Mittbacken Varane tajmar nicken perfekt, når högst i nickduellen och sätter 2-0.Minuten efter får Real Madrid sin nästa chans. Sevilla slarvar i försvaret ännu en gång och Morata får tag i bollen i ett ypperligt läge. Först skottfintas Mariano bort, därefter rundas Nzonzi innan skottet kommer. Tack och lov får Morata ännu en snedträff och Rico kan mota undan skottet.När Sevilla väl får sin chans gör Iborra karriärens kanske största miss. Correa kommer fri med Casilla och får trots balansproblem iväg ett rullande skott som Casilla ståendes parerar. Returen hamnar framför Iborra som trots öppet mål inte lyckas träffa mål utan skjuter ett antal meter utanför.Sevillas nästa chans får Vitolo efter en delikat passning från Nasri som fristället Vitolo. Yttern har gott om tid, men får inte alls till avslutet som i praktiken ser aningen tafatt ut. Riktigt dåligt förvaltat av Vitolo.I anfallet efter får Real Madrid en horribelt dömd straff. Ett inlägg slås mot bortre delen av straffområdet och är på väg ut till inspark. Morata puttar Mariano i ryggen som i sin tur åker in i ryggen på Modric som faller. Domaren blåser straff och delar ut ett gult kort till Mercado. Skandalöst hur en straff kan uppstå i denna situation. James Rodriguez sätter straffen.Real Madrid: Casilla; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; James (Danilo 79’), Morata (Mariano 83’), Asensio (Isco 67’)Sevilla: Rico; Mariano, Rami, Mercado, Escudero; Nzonzi, Iborra (Kranevitter 59’); Nasri, Ganso (Sarabia 46’), Vitolo, Correa (Ben Yedder 82’)Gula kort: Iborra 24’, Mercado 24’, Ganso 26’, Marcelo 42’, Carvajal 42’, Vitolo 82’