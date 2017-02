Sevilla hakar på i toppen!

Matchen mellan Sevilla och Eibar under lördagskvällen vart ingen spelmässigt rolig historia men hemmalaget kunde trots allt plocka 3 poäng.Varje match numera är livs viktig för Sevillas del om man ska haka på i toppen av ligan. Men när nu även Champions League spel väntar runt hörnet så är man också tvungen att rotera vissa spelare. Kapten Iborra var även avstängd så Rico i målet bar kaptens bindeln då Vitolo började på bänken och Nico Pareja inte var tillgänglig för denna match.Sevilla ställde upp med följande startelva:Rico, Mercado, Rami, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Nasri, Vazquez, Sarabia, Ben Yedder, Jovetic.Första halvlek präglades av en enormt hög press av Eibar och ett bedrövligt passnings spel av Sevilla. Hemmalaget såg minst sagt överaskade ut och kändes väldigt stressigt från backlinjen.Man förlitade sig på att ynglingen Lenglet skulle hitta långa bollar från sin vänster kant i försvaret men allt som oftast så landade bollen i Eibars ägo som kunde etablera spel på Sevillas planhalva igen.Det centrala mittfältet med Nzonzi och Nasri som ofta tidigare dominerat matcher var helt osynliga och Sevilla fick i stort sätt inte till ett bra anfall på hela första halvlek igenom mittplanen där man oftast är som bäst.Istället var det som sagt Eibar som styrde och ställde och många halv chanser bjöd Sevilla på men måste ändå lyfta på hatten för Eibar som imponerar denna säsong och har hittat en bra metod för att störa dem mera bollskickliga lagen.Tre till fem spelare satt press direkt när Sevilla hade bollen i backlinjen och när man då inte hittar någon lätt väg i mitten är man illa tvungen till att skicka långt som framförallt Lenglet och Rami fick göra i större delen av den första halvleken. Eibar ska vara mycket nöjda med sin taktik och utförande i den första halvleken och skulle inte alls varit orättvist om man även gick ut i paus med en ledning.Nu är ju inte fotbollen alltid rättvis och det ska Sevilla vara glada för i den här matchen för spelmässigt så såg det stundtals bedrövligt ut medans bortalaget spelade en rolig och taktiskt bra fotboll. Det handlar mer om att utnyttja sina chanser man får i en sådan här match då inte mycket stämmer och det gjorde Sevilla till viss del bra. När chanserna kom så var det när Eibars press var som tyngst och Sevilla kunde slå upp långa bollar då inte bortalaget var samlat i försvars linjen. Efter ett antal tidigare offside avblåsningar så kunde äntligen Ben Yedder komma på rätt sida av Eibars försvarare och ta med sig bollen ner mot offensiva straffområdet. Bakom Ben Yedder så dyker Jovetic upp och efter en fin fint får in ett inlägg mot en helt fri Sarabia som på volley trycker upp bollen i det bortre krysset. Ett riktigt fint mål med både fin passning och avslut efter en dryg halvtimme spelad. Sarabia som därmed gör sitt 6e mål för Sevilla och visar gång på gång att han vill vara med och slåss om en start plats. Mycket mer än så blev det inte i första halvlek och ledningen kändes knappast trygg.Andra halvlek började istrort sätt som den första. Eibar fortsatte att pressa högt i planen och Sevilla fortsatte att ha problem med uppspelen.Mercado hade under paus bytts ut och ersattes av Mariano som annars är en given start spelare på sin högerbacks plats.Eibar börjar skapa fler och fler halv farliga lägen och Rico agerar lugnt och säkert i målet med ett par bra ingripanden. Som tur är för Sevilla så går dem flesta av skotten och nickarna rakt på våran kapten för dagen och effektiviteten från bortalaget var helt enkelt inte med dom denna gång.Sevilla kan istället döda matchen på övertid då Vitolo som tidigare bytts in spelas fri från Jovetic och bara behöver raka in bollen i nät.2-0 och tre otroligt viktiga poäng får Sevilla med sig trots Eibars dominans i press spelet. Man kan se det på flera olika sätt. Bra lag får med sig poäng även om dem inte spelar sitt livs fotboll. Så är det ju naturligtvis men kändes också som att orättvisan och oflytet för Eibars del gynnade oss denna gång.Ibland är fotbollen bara så och det är inte ofta man tackar för det men det kunde Sevilla göra denna kväll.Bollinnehav: 56%-44%.Skott på mål: 5-3.Gula kort: 2-3.Offsides: 10-3Byten Sevilla: Mariano (Mercado), Vitolo (Ben Yedder), Kranevitter (Nasri).