Sevilla säkrar fjärdeplats trots förlust

Sevilla reste under söndagskvällen till Santiago Bernabeu i hopp om en poäng som skulle säkra sista CL-platsen. Det blev förlust med 4-1 men tack till broderklubben Deportivo La Coruna som snodde poäng av Villarreal, på så sätt blev Sevillas fjärdeplats säkrad trots förlust.

Real Madrid tog kommandot i matchinledningen och visade hög intensitet i sitt spel, till skillnad från Sevilla som verkade sova under inledningen.

Madrid skulle få utdelning redan efter 10 minuters spel, när Nacho slår in en frispark rakt i mål medan målvakten Rico höll på att fixa muren. När man ser på reprisbilder i efterhand så ska inte målet godkännas då domaren står en halvmeter från bollen och skymmer sikten helt för Rico.



Drygt 10 minuter senare har vi 2-0 för Real Madrid, efter att Ronaldo slagit in en retur i öppet mål. Nu var känslan att luften gått ur helt ur Sevillaspelarna och därmed risk att mål efter mål trillar in bakom Rico i Sevillamålet.



Men istället fick vi se en positiv reaktion av Sevilla, som höjde sig flera snäpp efter 2-0 målet. Man började helt plötsligt ta över spelet, och hade under de sista 20 minuterna i första halvlek en klar dominans. Jovetic hade fyra solklara chanser, varvid Navas räddade 2 av de på friläge, de andra 2 tog i stolpen respektive ribban.



I andra halvlek fick Sevilla en snabb utdelning efter ett par minuter, när Jovetic fint placerar bollen intill Navas vänstra stolpe. 2-1 och nu kändes det som att Sevilla skulle komma tillbaka och kanske även vända på steken.



Madrid stängde dock igen helt och hållet efter 2-1 målet, och Sevilla rullade mest runt och försökte hitta ytor mellan backlinjen som inte fanns. Tiden började rinna ut och Sevilla började anfalla desperat med massa folk. Då kom också spiken i kistan när Ronaldo satte 3-1 för Real Madrid. 4-1 kom strax efter och det blev också slutresultatet.



Detta var en match som Sevilla mycket väl kunnat vinna och kanske även borde, men ineffektiviteten hos Jovetic och andra sevillaspelare visade sig vara avgörande, samtidigt som Real Madrid satte i princip alla chanser dom hade.



Hur som helst så gör inte förlusten så mycket då man fick hjälp av Deportivo, så fjärdeplatsen är säkrad! Vi säger grattis till Depor också som i och med sitt kryss säkrade La Liga spel till nästa säsong.



Nu väntar en betydelselös match hemma mot nedflyttningsklara jumbon Osasuna nästa vecka, innan det är dags för en galen Silly Season period, som vanligt för oss Sevillasupportrar. Vi lär efter Osasuna-matchen få veta ifall Sampaoli stannar eller om han lämnar, och ersättaren bör i såna fall vara mer eller mindre klar (Celta Vigos Berizzo ryktas flitigt)



Matchstatistik

Mål: 4-1

Skott: 10-8

På Mål: 7-8

Bollinnehav: 50-50

Hörnor: 4-5

Gula: 4-2



Gula kort Real Madrid: Danila, Morata, Nacho, Vazquez

Gula kort Sevilla: Mercado, Correa



Startelva Real Madrid: Keylor Navas Danilo Ramos Varane Nacho Kroos Kovacic James Asensio Cristiano Ronaldo Morata.

Startelva Sevilla: Rico Mercado Pareja Carriço Lenglet Kranevitter N'Zonzi Correa KROHN-DEHLI (ersatte Vazquez som skada sig på uppvärmning) Vitolo Jovetic



Vamos mi Sevilla!