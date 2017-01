Sevilla segrade i tungvikts mötet mot Real Madrid!

Allt fokus i fotbolls världen låg på matchen mellan Sevilla och Real Madrid i söndags då lagen skulle spela sin tredje match på endast 11 dagar.Real hade skickat ut Sevilla i spanska cupen med sammanlagt 6-3 efter två möten och man skulle nu också försöka stänga liga spelet med en vinst som hade gett ett rejält försprång i tabellen.Ett fullständigt kokande Ramon sanchez pizjuan bjöd på en härlig inramning med röd-vita färger och skönsång när spelarna gick in på planen och man kunde verkligen känna att det var ett möte som var uppblåst med spänning och en enorm förväntan av fotbolls fest av bästa slag.Hemma laget ställde upp med följande startelva: Rico, Mariano, Rami, Pareja, Escudero, Nzonzi, Iborra, Vitolo, Nasri, Vazquez, Ben Yedder.Real Madrids startelva: Navas, Nacho, Ramos, Varane, Carvajal, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Ronaldo, Benzema.Sergio Ramos som efter sitt mål i cupen på straff och efteråt firade med mindre snygga gester mot Sevilla fansen stod i centrum och visslades ut totalt så fort den forne Sevilla spelaren fick bollen. Inför matchen hade Ramos sagt att det skreks kränkande saker som han inte accepterade från någon och visade det därefter med att ge igen efter sitt mål. Mer än så om detta kommer inte tilläggas i denna rapport utan vi låter fotbolls matchen tala istället.Matchen drar igång och båda lagen försöker skapa bollinnehav för att kunna ta tag i matchen. Mycket närkamper och domaren för kvällen Alejandro Hernandez tillåter tufft spel precis som det ska vara i en match av den här kalibern. Hernandez som förövrigt gjorde en strålande insatts med få misstag och rättvist spel skall tilläggas.Sevilla skapar till och från ett bra tryck och håller bollen bra inom laget men lyckas inte skapa någon riktigt het målchans i inledningen då Real Madrids försvar spelar stabilt och säkert. Första målchansen som är värt att nämna kommer till på en hörna som slås av Nasri in i boxen där hans franske kollega Nzonzi kommer högst och får till en nick i bra läge. Bollen går dock en bra bit över och när man ser på repris bilderna så borde nog Nzonzi kunnat förvaltat läget på ett bättre sätt. Nästa heta chans skapar Real Madrid då Ronaldo får till ett skott strax utanför straffområdet men Rico i Sevilla målet är med på noterna och kan göra en snygg räddning.Stunden efter får hemma laget chansen att dra till utanför straffområdet. Nasri får dock ingen klockren träff och skottet går mitt på Navas som kan limma bollen.När matchklockan står på minut 40 så får Ronaldo ett jätte läge att ge gästerna ledningen då Benzema slår in en fin passning från vänster i straffområdet. Ronaldo som bara skall lägga in bollen får en halvträff och avslutet rinner utanför kortlinjen till inspark. Väldigt nära mål och hade Ronaldo varit mer rejäl i sitt avslut som han brukar vara så sätter han dom lägerna 9 gånger av 10.Första halvlek slutar 0-0.Andra halvlek startar betydligt bättre och chansrikare än den första. Både Vazquez och Ben Yedder får skapliga lägen men då avsluten blir för tama och Navas lyckas rädda båda försöken. Kort därefter lyckas även Real Madrid och Ronaldo skapa en chans men skottet av portugisen går mitt på Rico.I den 65e minuten så får gästerna en straff då Rico kommit ut för att hindra Carvajal från att skjuta i en ganska dålig vinkel. Rico vräker ner Madrid spelaren och sen kan det diskuteras om inte Sevilla målvakten får ett finger eller två på bollen före han fäller sin motståndare men känns ändå som att straffen är korrekt dömd i det här fallet. Ronaldo stegar fram då Sevilla spelare protesterar vilt mot domarens beslut och Vitolo går och sparkar till straffpunkten så en tuva flyger bort. Ronaldo kastar matchbollen på Vitolo och det blir riktigt heta känslor för en stund. Straffen slås kort därefter och Ronaldo gör mål. Kallt och helt otagbart avslut som Rico nog inte ens hade tagit om han gått åt rätt håll.Efter Real Madrids mål så gör Sevilla byten. Vazquez och Iborra går av och in kommer Sarabia samt Stevan Jovetic. Nyförvärvet Jovetic som debuterade för Sevilla så sent som i torsdags när han också gjorde mål direkt i cup matchen mot Real. Nu kändes det som att Sampaoli i ville trycka på rejält framåt och så blev även fallet.Hemmalaget sätter fart och visar mer offensiv vilja med bra spel inom laget och pressar Real Madrid mer och mer bakåt i planen. Sarabia hotar med fina inlägg och känns lite halvfarligt varje gång bollen slås in mot Real Madrids straffområde. När klockan visar på minut 85 så får Marcelo i Real ett gult kort efter en glidtackling och Sevilla har ett bra frisparks läge. Sarabia som tar god tid på sig skickar in en hård skruvad boll mot den främre stolpen och ett helt dröse spelare går upp i luftrummet för att nicka. Som så många gånger innan så lyckas Sergio Ramos vinna luftduellen där hans stora styrka ligger men tyvärr för hans egen och Real Madrids del så nickar han in bollen i eget mål. Självmålet liknade det Sevilla fick hjälp med i cupen då den gången var Danilo som var syndabocken. Pizjuan fullständigt exploderade då inte bara för att Sevilla lyckats med att kvittera utan också för att det var just rubrikernas man före matchen Ramos som hjälpte till en smula.Efter kvitteringen så fortsätter Sevilla sin höga press och lyckas även vinna boll högt upp i planen då Benzema slarvar i sitt agerande när han tappar bollen i ett farligt läge. Vitolo driver upp bollen och lägger den snabbt i sidled till Jovetic som kommer i bra fart och drar till med sin högerfot cirka 25 meter från mål. Navas som står helt felplacerad och långt ut får ett par fingrar på bollen innan den letar sig in i det högra hörnet. 2-1 till Sevilla i den 92a match minuten och Jovetic stor hjälte.Domare Hernandez blåser av matchen efter 94 spelade minuter och Sevilla bryter Real Madrids otroliga svit på 40 spelade matcher utan nederlag.En otrolig fotbollsmatch på många sätt och vis. Sevilla visar helt klart att man har chans på allvar att utmana om ligan. Jovetic som kommer in i truppen efter en misslyckad senjour i Inter med skadeproblem har verkligen fått en drömstart med 2 mål på 2 matcher båda mot Real Madrid som just nu är världens bästa klubblag utan tvekan.Vilken oförglömlig kväll för alla Sevilla fans som bevittnade detta topp möte i ett kokande Pizjuan. Den här resan med Sampaoli vid rodret har bara gått in på halva färden i skrivande stund. Det känns på något sätt att slutet på denna säsongs saga kan sluta väldigt gott.Bollinnehav: 57%-43%Skott på mål: 4-3Hörnor: 6-1Gula kort: 3-1Byten Sevilla: Jovetic (Vazquez), Sarabia (Iborra), Vietto (Ben Yedder).Byten Real Madrid: Kovacic (Kroos).