Sevilla slarvade bort viktiga poäng mot Real Sociedad.

Matchen i Sevilla sparkas igång med följande lag uppställningar:Sevilla: Rico, Mercado, Rami, Lenglet, Escudero, Nasri, Nzonzi, Sarabia, Vazquez, Vitolo, Ben Yedder. Real Sociedad : Rulli, Odriozola, Navas, Martinez, Berchiche, Prieto,Illarramendi, Zurutuza, Vela, Oyarzabal, Juanmi.Sevilla spelar med en offensiv elva och känns på förhand att det kan bli åka av och man kommer gå all in för att vinna matchen.Matchen håller bra och högt tempo och chanser skapas, framförallt för hemma laget.Ben Yedder får ett friläge från högerkanten och börjar skära in i straffområdet men fransmannens försök till avslut går utanför.Chanser som denna talade mycket för hur matchen skulle fortlöpa. Chanser som inte togs tillvara på till 100 % utan slarvades bort.Nästa chans får Escudero som dundrar på en halv volley strax utanför boxen men Rulli lyckas få ett par fingrar på bollen och tippar den över ribban. Vackert skott och en strålande räddning av Rulli.Ben Yedder får en chans till att näta men även denna gång lyckas Sevillas striker inte med sitt avslut och målvakten kan rädda igen.Strax innan paus får tillslut Sevilla in en boll då Ben Yedder snyggt får med sig bollen i boxen och lyckas frispela Sarabia i ett liknande läge som han själv hade tidigare i halvleken. Sarabia gör dock inga misstag utan lättar in bollen över Rulli i målet och hemmalaget går in till omklädnings rummet med en 1-0 ledning.Andra halvlek tar Sevilla tag i direkt då man lyckas hitta bra vägar igenom mitten och sätter fin press på Sociedad när dem har bollen. Halv chanser skapas titt som tätt men som tidigare får man inte till det sista i dem avgörande passningarna och i avslutnings lägerna.Istället från ingenstanns så kvitterar Real Sociedad då bollen spelas in från vänsterkanten och försvaret i Sevilla gör bort sig totalt då bollen hamnar tillslut till Carlos Vela som bara kan raka in bollen bakom en chanslös Rico. Rent ut sagt bedrövligt försvars spel då bollen bara skall rensas bort i det läget.Sevilla försöker komma åt ett ledningsmål utan större resultat och det hjälper inte heller att David Zurutuza i bortalaget åker på sitt andra gula kort och blir utvisad i den 79e minuten. Chanser skapas men inget riktigt tryck sätter Sociedad på prov och matchen slutar 1-1. Otroligt frustrerande att se Sevilla förlora poäng i ett så viktigt skede på säsongen då 4e platsen nu är hotad på allvar. Blir inte lättare nästa omgång heller då Real Madrid på borta plan känns extremt tuff.