Sevillaredaktionen söker nyförvärv

Sevillaredaktionen siktar på att rusta upp och söker nu nya namn till redaktionen.

Redaktionen har inför säsongen tappat några viktiga kuggar och söker nu nyförvärv inför den kommande säsongen för att kunna upprätthålla ett gott flöde kring världens vackraste klubb - Sevilla FC.Det vi söker hos vår nya skribent är att man är Sevillista och har ett brinnande intresse för klubben. Arbetet är helt ideellt och går ut på att bevaka lagets matcher genom att skriva inför- och matchrapporter till Sevillas matcher. Vi ser gärna att man i snitt har möjlighet att skriva en artikel i veckan under fotbollssäsongen, men skrivandet är flexibelt och vi hjälps åt i redaktionen att täcka matcherna som spelas.Som ansökande ser vi gärna att man är duktig på att uttrycka sig i textform. Åldern har ingen större betydelse utan vikt läggs främst på att man har möjlighet att bidra till redaktionen och att man har en hyfsad skrivförmåga. SvenskaFans är ett fint namn att skriva med på sitt CV vid framtida jobbansökningar, speciellt om man tänkt sig en framtid inom media och journalistik - något jag själv kunnat dra nytta av.En ansökan skickas per mail till mig på johannes.johnsson[at]hotmail.com. I ansökan ser jag gärna en kort beskrivning av er själva och hur ni blev Sevillasupporter. Utöver detta behöver ni skriva en krönika eller artikel om just Sevilla. Om ni är aktiva i vårt forum bifogar ni med fördel ert alias ifall det är någon vi i redaktionen känner igen därifrån.Hasta la muerte!