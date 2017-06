Silly Season 2017

Sommarens silly season-tider har så smått dragit igång och Sevilla lär, som vanligt, vara ett av de aktivare lagen på transfermarknaden.

Likt de senare silly season-perioderna kommer redaktionen att bevaka Spaniens kanske vassaste klubb när det gäller transfermarknaden - Sevilla. Löpande kommer vi att uppdatera de aktuella transferryktena i bloggform, med en summerande lista över klara övergångar i artikelns nedersta del.



***



Vi inleder sommarens silly-artikel med att beta av de två största transferryktena för året. Vitolo är en av klubbens absolut viktigaste spelare och har säsong efter säsong levererat trots att han inte spelat en enda La Liga-match innan han debuterade i Sevilla. Efter fyra lyckade säsonger i Sevilla väntas han nu packa väskan och bege sig till Madrid för spel i Atletico Madrid. "Transferförbudet då?", tänker ni. Visst sätter Atleticos transferförbud käppar i hjulen, men lösningen blir i så fall en mini-comeback i Las Palmas tills dess att Atleticos transferförbud upphör i januari 2018. Efter att ryktena exploderat valde Sevilla att gå ut med ett officiellt klargörande från president José Castro: ”Om Vitolo vill lämna behöver klausulen betalas”. Klausulen sägs ligga kring 40 miljoner euro, vilket får ses som en ruskigt lönsam affär med tanke på att Vitolo värvades från Las Palmas för en väldigt billig peng.



***



Nästa nyckelspelare som troligen lämnar är fransmannen Steven N’Zonzi som var en gigant på Sevillas mittfält under höstsäsongen. Ögon från flertalet klubbar har givetvis riktats mot fransmannen, men Juventus är klubben som är hetast på gröten. Även i detta fall lär det vara köpklausulen som agerar prislapp då Sevilla sällan förhandlar i dessa lägen.



***



De potentiella ersättarna till Vitolo och N’Zonzi är många, men den spelare som är mest beryktad i pressen är Manchester Citys Nolito som vill lämna klubben. För några dagar delades ett foto på Nolito i Sevilla och någon timme senare delades ytterligare ett foto på Nolito som tog en kopp kaffe med nye sportchefen Oscar Arias. Ett sammanträffande säger Nolito till pressen. Oh, really? Blir Nolito sommarens första nyförvärv så handlar det hela troligen om ett låneavtal med in inbakad köpklausul kring 12 miljoner euro.



***



Nästa beryktade spelare är mittfältaren Marcos Llorente som under säsongens gång satt ett stort avtryck på Alaves mittfältslina. 22-åringen är utlånad från Real Madrid, men lär inte kunna vänta sig att få alldeles för mycket speltid bland Real Madrids legoknektar. Llorente i Sevilla vore onekligen ett perfekt steg för honom och en spännande spelare att plocka in i truppen. Det som kan anses tveksamt är om det hela sker i form av ett låneavtal alternativt en permanent övergång med återköpsklausul. Marängerna brukar ju vara bra på att gardera sig med en sådan ifall spelarna de inte vill ha råkar prestera i sina nya klubbar.



Fler rykten florerar givetvis och dessa kommer att redogöras för i de kommande dagarna för att undvika ett allt för mastigt inlägg.





Eduardo Berizzo (Argentina). Celta-tränaren Berizzo är alltså mannen som ska styra skeppet efter att Jorge Sampaoli klivit av sitt uppdrag för att troligen ta över Argentinas landslag. Argentinaren har skrivit på ett kontrakt över två säsonger och tillträder omedelbart.









Jorge Sampaoli (Argentina). Som väntat offentliggjordes Sampaolis avsked för lite mer än en vecka sedan. Argentinaren har länge påtalat att hans stora dröm har varit att leda Argentinas landslag och med ett stundande VM-slutspel nästa sommar fanns nog inget bättre läge för argentinaren.







Sebastian Cristoforo (Fiorentina). Cristoforo, som kom till Sevilla sommaren 2013, har nu hunnit bli 23 år gammal och klart är nu att han inte återvänder till Sevilla för fortsatt spel. Den defensiva mittfältaren såg stundtals så vass ut innan en knäskada satt stopp för hans chanser till spel i Sevilla. Utlåningen till Fiorentina har varit så nyttig att klubben väljer att nyttja sin köpoption. Hur stor transfersumman uppgår till är oklart, men någonstans kring 6-9 miljoner euro är troligt.



Benoit Tremoulinas (bosman). Säsongens kanske största gåta är sagan kring Tremoulinas. 31-åringen som säsong efter säsong varit bland de bästa spelarna i laget skadar sig, petas när han är tillbaka från sin skada och är därefter helt försvunnen. Säsongen 2016/17 gjorde han inte en enda match för laget och ingen har inte riktigt vetat huruvida han haft skadeproblem eller attitydproblem efter petningarna. Klart är i varje fall att Tremoulinas lämnar klubben som bosman i sommar.





Samir Nasri (Manchester City). Problembarnet Samir Nasri lånades in till Sevilla och många röster kritiserade värvningen av den beryktade mittfältaren. Omedelbart stod Nasri för stor succé och var en av de bättre spelarna i La Liga under säsongens första halva. Efter vinteruppehållet hände någonting och spelglädjen var som bortblåst och han blev titt som tätt petad. Klart är i varje fall att Sevilla inte kommer att försöka värva in Nasri.







Luciano Vietto (Atletico Madrid). Argentinaren Vietto är en av de stora besvikelserna bland spelarna i år. Han har inte nått upp till förväntningarna och haft svårt att hitta sin plats i laget. Sevilla har en köpklausul, men den kommer inte att utnyttjas.







Matias Kranevitter (Atletico Madrid). Inför säsongen var Kranevitter en av spelarna som verkade mest spännande på pappret. 24-åringen har ansetts vara en av de största mittfältstalangerna i världen, men inte riktigt blommat ut ännu. I Sevilla skedde inte detta heller utan Atletico Madrid får tillbaka sitt mittfältsankare.









Stevan Jovetic (Inter). Lånet har avslutats, men bara för detta faktum innebär det inte att Jovetiv är avskriven som nyförvärv. Sevilla vill värva 27-åringen men problemet är att kombinationen av köpklausulen på 12 miljoner euro samt hans höga lön innebär att värvningen är för dyr. Sevilla är i förhandlingar med Inter om att sänka övergångssumman då Jovetic haft för höga lönekrav. Inga överenskommelser är nådda ännu och samtidigt finns andra intressenter, som t.ex. ligarivalen Valencia.