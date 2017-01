Tidig utvisning sänkte Sevilla mot Espanyol

Bra lag har tur, sägs det. Men inte ens det bästa av lag kan ha turen med sig i varje match. Det fick Sevilla erfara under söndagen när Espanyol drog nytta av ett tidigt rött kort och vann med 3-1 på Cornella-el Prat.

Som förutsättningarna blev den här eftermiddagen är varken slutresultatet är spelet något som går att säga speciellt mycket om. Sevilla stod upp bra i en halvlek, men mot slutet räckte man helt enkelt inte till, av helt förklarliga skäl. De normala vid en utvisning är att man får spela max en halvlek, men sällan speciellt mycket längre tid med en man kort. Att göra det i 90 minuter på bortaplan mot ett mycket dugligt hemmalag funkar inte, framför allt inte när man har ett underläge att försöka ta ikapp.då? Ja, här är det möjligt att undertecknad är en aning färgad, men visst var det väl hårt dömt? För det första är kontakten mellan Pareja och framstormande Piatti av allt att döma minimal. En liten knuff med ena handen snett bakifrån. Lätt störande för Piatti möjligtvis, men känslan är ändå att han förstärkte situationen ganska rejält.Oavsett om det kan anses som att Pareja agerande oschysst eller inte är straff OCH rött kort en alldeles för hård bestraffning i min bok. Matchen är ju mer eller mindre förlorad i det läget. Ett gult kort och en straff hade räckt gott, men är som sagt inte säker på att jag såg ens någon straff i den situationen överhuvudtaget.blev José Antonio Reyes en av huvudfigurerna den här eftermiddagen. Den gamle Sevilla-legenden satte säkert straffen i matchens inledning, och var den som på frispark spelade fram Marc Navarro till 2-1. Tempot är som bekant inte som förr, men känslan i vänsterfoten finns fortfarande där utan tvekan.Mellan de ovan nämnda målen lyckades Sevilla på ett vackert sätt hitta en kvittering till ställningen 1-1. Nzonzi fick något turligt fram bollen till Vazquez, som blixtsnabbt uppfattade möjligheten och hittade fram till Nasri, som via en klassisk sidledspassning friställde Jovetic. Nyförvärvet tryckte pliktskyldigt dit sitt andra ligamål för Sevilla. Montenegrinen hade sedan ett läge att göra ett till, men Diego Lopez stod i vägen den gången.med Wissam Ben Yedder på topp, som dock blev utbytt till förmån för Lenglet efter utvisningen. Ben Yedder har inte riktigt fått till det under 2017 och frågan är om inte Sampaoli går tillbaka och provar med Vietto från start någon match framöver. Argentinaren kom för övrigt in en bit in i andra halvlek men lyckades inte sätta några avtryck. Inget enkelt läge att göra det i, förvisso.Annars är det som sagt svårt att vara kritisk till spelarna den här dagen. Ibland har man flytet emot sig, så är det bara. Det enda som betyder någonting är att man skakar av sig den här matchen och kommer tillbaka precis så starka mentalt som tidigare. Nästa helg är det Villarreal som gäller, då dessutom med Vitolo tillbaka i truppen förhoppningsvis!Hasta la Muerte!