Tre poäng vunna på Kanarieöarna

Sevilla tar med sig tre viktiga poäng från bortamötet med Las Palmas.

Las Palmas är laget som inleder allra vassast och skapar efter dryga fem minuters spel två bra målchanser. Den första chansen får Roque Mesa som testar ett skott mot Sergio Rico , men lyckas inte pricka in något av målburens hörn då bollen hamnar rakt i vantarna på Rico.Kort därefter är det PSG-nyförvärvet Jese som är på en offensiv utflykt. Yttermittfältaren spelas fri i höjd med straffområdeslinjen och avslutar mot mål. Sergio Rico sträcker ut och styr undan bollen från mål.Med halvtimman spelade kan vi konstatera att matchen är förhållandevis tafatt och de riktigt heta chanserna har de riktigt heta målchanserna uteblivit. Sevilla s första nämnvärda chans skapas av Mariano som löpt längs sin högerkant och spelat in ett lågt inspel mot målområdet. Här dyker Ben Yedder upp och styr den hårda passningen mot mål. Den forne Sevillakeepern Javi Varas står välplacerad på mållinjen och kan nypa fast bollen.På tilläggstid får Franco Vazquez en fantastiskt bra chans, men bränner den tyvärr. Ben Yedder leder en offensiv omställning och spelar Vazquez fri med Javi Varas. Argentinaren avslutar med vänsterfoten och bollen rullar någon meter utanför stolpen till inspark. Möjligen att Varas kan ha styrt bollen, men trots reprisbilder är det svårt att avgöra och domaren väljer att döma inspark till Las Palmas.Med halvtidsvilan i ryggen tar Sevilla kommandot i den andra halvlekens inledning, men skapar trots övertaget inga märkvärdiga chanser. Det är istället Las Palmas som ordnar den första målchansen. Jonathan Viera är riktmärket på ett inlägg från Halilovic. Mittfältaren trycker till direkt på volley och Sergio Rico kan med viss möda rädda skottet som mynnar i en retur mitt i straffområdet. Kollektivt försvarsspel hindrar Las Palmas-spelarna från att kunna avsluta på nytt.Las Palmas fortsätter att skapa chanser. Denna gång räddar Sergio Rico en språngnick från Boateng efter ett inlägg från högerkanten. Matchens absolut vassaste chans!Sevilla replikerar snabbt när Vitolo får sin chans att göra mål mot sin gamla klubb. Efter tumult i straffområdet kan bollen spelas vidare till just Vitolo som avslutar direkt mot mål. Skottet blockas av siste försvararen, annars hade troligen 0-1 varit ett faktum.Chansmässigt håller den andra halvleken på att explodera. Sevilla matar på med nästa målchans då Ben Yedder ur en ensam position kan avsluta mot Javi Varas. Skottet blir inte riktigt så bra som man hoppats men skjuts förvisso med fel fot och Varas kan rädda skottet.Med tio minuter kvar att spela sätter Sevilla ledningsmålet efter en effektiv anfallsvariant. Sergio Rico skickar iväg en inspark som inhoppande Vicente Iborra skarvar vidare mot straffområdet. Joaquin Correa, som för övrigt också hoppat in, tar med sig bollen och rullar in 0-1-målet i buren bakom Javi Varas. Väldigt effektivt anfall får jag lov att säga.Las PalmasVaras; Simon, Lemos, Aythami, Castellano (Garcia 90’); Montoro (Livaja 81’), Mesa; Halilovic (Tana 81’), Viera, Jese; BoatengSevillaRico; Mariano, Mercado, Lenglet, Sarabia; Kranevitter, Nzonzi (Iborra 66’); Vazquez (Jovetic 77’), Nasri, Vitolo, Ben Yedder (Correa 77’)Gula kort: Kranevitter 17’, Sarabia 28’, Iborra 78’, Correa 81’, Lemos 84’, Mesa 88’Skott: 12-10Skott på mål: 7-4Hörnor: 1-4Bollinnehav: 57-43 %