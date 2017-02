Vitolo och Jesé i fokus när Sevilla besöker Las Palmas

Fortsätta slåss om en på förhand omöjlig ligatitel, eller kämpa för att behålla direktplatsen till Champions League? Det är frågan när Sevilla tar emot Las Palmas under söndagen

Att ens tänka tanken att det här laget ska vara med och kriga med de andra jättarna om ligatiteln är egentligen en smula galet, men spelet och resultaten har sannerligen fått många att drömma. Å andra sidan får vägen mot drömmen inte kantas i speciellt stor utsträckning av vare sig snedsteg eller oflyt - då spricker bubblan dessvärre ganska hastigt.Just därför var krysset hemma mot Villarreal förra helgen extra snöpligt. Bra spel, dominans, men ändå inte tillräckligt för att få hål på säsongens utropstecken bland målvakterna i La Liga den här säsongen, Sergio Asenjo . En av behållningarna i Sevilla i det mötet var Vitolo, som gjorde comeback efter en lättare skada. Yttermittfältaren såg till att tempot hölls uppe i Sevillas anfallsspel under stor delar av matchen, och var en av orsakerna till att det under perioder såg ut som att motståndarna spelade med tio man. Samtidigt en ganska rutinmässig insats av Vitolo - det säger en hel del om hans kvalitéer.som kommer att få mest blickar på sig. 27-åringen är född och uppväxt i Las Palmas, som är den enda klubb han har representerat bortsett från Sevilla, som han anlände till efter några fina år i andradivisionen sommaren 2013. Nu reser han tillbaka sitt gamla hem, sin gamla arena och sina gamla kompisar, däribland Jonathan Viera, som missade förra mötet på grund av skada, men som den här gången är redo att göra livet surt för Sevilla.Las Palmas tvingas däremot klara sig utan sin brasilianska högerback Macedo, som väntas bli borta 6-8 veckor. I övrigt ska den ordinarie elvan kunna beträda gräsmattan i den här matchen. En startelva som åtminstone på pappret ser mycket spännande ut efter vinterfönstret. Tidigare Barcelona -löftet Halilovic har hämtats in på lån från Hamburg, där hösten inte gått som kroaten hoppades.är Jesé Rodriguez, som inte alls lyckades vinna Unai Emerys förtroende i PSG, och som nu hoppas på en nytändning på ön där allt började för yttern en gång i tiden. Mycket talar också för att det blir ligadebut från start mot Sevilla, i ett anfall som också lär bestå av Kevin Prince Boateng och Viera. Namnkunnigt, slagkraftigt, respektingivande, men hur kommer utfallet bli i praktiken? Den här drabbningen lär ge oss en fingervisning.För Sevillas del kan supportrarna glädja sig åt att Pareja är redo för spel igen, samtidigt som Rami saknas i vad som verkar vara en ren försiktighetsåtgärd. Dessutom finns nyförvärvet Walter Montoya med i truppen. Om den argentinske mittfältaren får någon speltid i den här matchen känns däremot tveksamt. I övrigt saknas Krohn Dehli, Escudero och Tremoulinas, precis som tidigare.Spelplats: Estadio Gran CanariaTid: 18:30Kanal: Viasat FotbollVamos mi Sevilla!