En blick mot nästa säsong: Kontraktsläget

Säsongen lider mot sitt slut och det är dags att blicka mot nästa säsong där laget måste prestera mycket bättre än de senaste två åren. För att skänka lite ljus på förutsättningarna kommer här en genomgång av kontraktsläget.

Sommarens transferfönster öppnar den 1 juni och därefter väntar en hektisk period för många klubbar och inte minst Valencia. När Alesanco och Alemany så småningom blickar framåt efter en tuff säsong så finns det många beslut som måste tas och man måste bestämma sig för vilka spelare som skall få fortsatt förtroende. En ny tränare måste komma på plats och han bör rimligen få lite att säga till om i lagbygget. Valencia har fortfarande större ekonomiska muskler än de mindre klubbarna i La Liga och en lyster av en storklubb men kommande säsong måste handla om Europa platser. Allt annat är så klart ett kapitalt misslyckande.

Nedan följer en genomgång av kontraktssituationen spelare för spelare.



Målvakter:

Diego Alves, 31 år.

Kom till Valencia 2011 från Alavés och förlängde tre år senare sitt kontrakt till 2019. Diego ryktades redan förra sommaren vara på väg till Barcelona men blev till slut kvar, nu ryktas han vara på väg bort från Valencia igen trots att han har dryga 2 säsonger kvar på sitt kontrakt. Högst osäkert om han är kvar till nästa säsong.

Jaume Domenéch, 26 år.

Villarrealfostrade målvakten har spenderat två säsonger i Mestalla innan han flyttades upp till Valencias A-lag 2015. Året efter förlängde han sitt kontrakt som nu gäller över säsongen 2022.



Mathew Ryan, 25 år.

Just nu utlånad till Belgiska Genk där han varit ordinarie sen sin ankomst. Kom till Valencia 2015 och då han har kontrakt till sommaren 2021 får lånet till Belgien anses som lyckat. Ryan får regelbunden speltid i Belgiska ligan och Europa league, det lär om inte annat öka spelarens marknadsvärde samtidigt som det lättar Valencias lönepost. För tillfället är nog alla parter mycket nöjda med lösningen men hur det blir nästa säsong beror till hög grad på hur det blir med Diego Alves.





Backar:



Joao Cancelo, 22 år.

Den Portugisiske landslagsmannen kom på lån till Valencia 2014, 9 månader senare skrev han ett permanent kontrakt som sträcker sig över säsongen 2020/2021. Cancelo har även han haft Barcelona och Chelsea rykten över sig men för tillfället ser han ut att stanna i klubben, hans kontrakt är långt och prislappen hög (30M euro).



Aderllan Santos, 28 år.

Kom till laget 2015 från Portugisiska Braga och har kontrakt till sommaren 2020. Under vinterfönstret fanns lösa rykten om intresse från Marseille och Galatasaray men Santos kämpar vidare i Valencia trots sparsamt med speltid. Vi får se om sommarfönstret kan erbjuda en väg ut.



Ezequiel Garay, 30 år.

Argentinaren kom till Valencia för stora pengar inför denna säsong från Zenit och har fått spela en del. Kontraktet sträcker sig över säsongen 2020 och han ser ut att stanna till nästa säsong.



Aymen Abdennour, 27 år.

Kom in primärt som ersättare till Otamendi inför 2015 och har kontrakt till sommaren 2020. Det har blivit väldigt sparsamt med speltid sedan Mangala lånats in och Abdennour kan mycket väl lämna i sommar om Valencia är villiga att släppa honom till en lägre peng än de dryga 20 miljoner euro han köptes in för. Både Marseilles och Everton nämndes som tänkbara adresser i vintras och hans har ett bra rykte i Frankrike efter lyckade år i Toulouse och Monaco.



Martín Montoya, 26 år.

Fostrad i Barcelonas ungdomsakademi och när kontraktet med Barcelona löpt ut plockades han upp av Valencia inför denna säsong. Kontraktet gäller till sommaren 2020 och han lär stanna i klubben till nästa säsong.



Antonio Latorre, 19 år.

Egna produkten Toni Lato har gjort succé när han har fått hoppa in i Valencias A-lag och förväntas bli permanent inom kort. Han ses som en av klubbens guldgossar och förhandlingar kring ett A-lags kontrakt pågår, nu gäller det bara att komma överens om ett kontrakt innan fönstret öppnar. Nuvarande kontrakt går ut till sommaren.



Eliaquim Mangala, 26 år.

Mangalas kontrakt med Manchester City gäller till Augusti 2019 men han är just nu utlånad till Valencia över denna säsong. Det finns en utköpsklausul som Valencia kan utnyttja och sett till Mangalas insatser bör han ligga på sportchef Alesancos priolista för ett permanent kontrakt. Utköpsklausulen ligger dock enligt uppgift på höga 18 miljoner Euro så det lutar åt att Mangala ändå lämnar i sommar och siktar på fortsatt spel någon annanstans. Många menar på att Mangala själv inte vill stanna i Valencia.



Guillherme Siqueira, 30 år.

Atlético Madridspelaren är utlånad till Valencia över denna säsong och har fått en del speltid men är långt ifrån ordinarie. Hans kontrakt med Atléti går ut i sommar och Valencia ser inte ut att vilja kontraktera Brasilianaren. Lämnar troligtvis i sommar.



José Luis Gayá, 21 år.

Egen produkt som gjort dundersuccé sedan han lyftes upp i A-laget. Nuvarande kontrakt är på 5 år och signerades i maj 2015 med en utköpsklausul på 50 miljoner euro. Manchester City, Real Madrid, Arsenal och PSG har alla ryktats vilja värva Gayá men utköpsklausulen är väl tilltagen och vi får se till sommaren om någon är villig att betala.



Mittfältare:



Daniel Parejo, 28 år.

Parejo kom till Valencia 2011 och börjar närma sig 200 matcher i Valenciatröjan. Nuvarande förlängning signerades i juli 2015 och gäller i 5 år fram till sommaren 2020. Efter att ha blivit petad av Neville och hamnat i blåsväder i vintras fanns det gott om spekulationer om Dani Parejos vara eller icke vara i Valencia. Givet Parejos ålder, prestation och hans status i klubben borde han bli kvar i ett par år till, men det har funnit gott om flyttrykten och det är möjligt att han lämnar redan i sommar då många ropar efter ett nytt centralt mittfält.



Fabián Orellana, 31 år.

Kom på kant med Celtas tränare Berizzo och lånades ut till Valencia på ett 4 månaders kontrakt i januari 2017 med en massa olika klausuler om förlängning. Oklarhet råder kring exakt hur klausulerna är utformade men sett till speltiden Orellana fått känns det troligt att de lösts ut. Skulle så vara fallet tillhör han Valencia till och med sommaren 2019.



Enzo Pérez, 31 år.

Argentinaren skrev på för 4,5 med Valencia under vinterfönstret 2014/2015 och har således kontrakt till och med sommaren 2019. Flera klubbar runt om i Europa har visat intresse för Pérez men han säger sig vara nöjd i Valencia. Även Argentinska River Plate sägs vara intresserade av att locka hem Argentinaren. Osäkerhet råder kring hans framtid i klubben och det är inte alls omöjligt att han lämnar i sommar.



Àlvaro Médran, 23 år.

Kom till Valencia sommaren 2016 från Real Madrid där han spenderade 5 år och tog sig upp hela vägen till A-laget där han aldrig riktigt lyckades slå sig in. 4-åriga kontraktet gäller till sommaren 2020 och Médran kan nog vara kvar i Valencia till nästa säsong.



Nani, 30 år.

Portugisen signerade 3 år för Valencia inför denna säsong och har kontrakt till sommaren 2019. Han har haft en del skador under året och inte riktigt haft den påverkan på laget som man hoppats men ser ut vara en Valencia trogen även nästa säsong. En spelare i Nanis ålder och dignitet är annars typsnittet för spelare som kan lockas till Premier League eller Kina för stora pengar.



Carlos Soler, 20 år.

Kom till Valencia som 8 åring och har sedan dess gått från klarhet till klarhet. Han lyftes upp i Mestalla inför förra säsongen men gjorde sin debut i A-laget redan denna säsong. Nuvarande kontrakt signerades när han togs upp till Mestalla där man skrev 2+2 och en utköpsklausul på 10M euro men när han nu spelat 10 matcher i A-laget har klausulen automatiskt höjts till 30M. Omförhandlingar kring Solers kontrakt pågår och då många andra klubbar visat intresse för hans tjänster så lär hans förhandlingssituation vara mycket bra. Det lutar nog åt att Soler skriver ett nytt långt kontrakt med Valencia med en utköpsklausul upp emot 50M euro.



Mario Suárez, 30 år.

Suárez tillhör Watford där han har kontrakt till sommaren 2020 men Atletico Madrid fostrade spelaren har inte lyckats göra nåt större intryck i varken Watford eller Fiorentina sen han lämnade Atleti 2015. Han ville verkligen tillbaks till Spanska ligan och kom till Valencia på ett lån över denna säsong då Fifa financial fair play förhindrade ett köp, dock ryktas det om att en obligatorisk köpoption skall vara inskriven och Suarez bör då ha kontrakt med Valencia till sommaren 2020.



Nemanja Maksimovic, 22 år.

Signerade ett kontrakt med Valencia i vintras som sträcker sig till 2021 men han lämnades kvar i Astana. Serben har inte fått någon speltid i Kazakstan sedan i vintras och han ansluter till Valencia i sommar då han behöver övertyga klubben om att han skall ingå i det framtida lagbygget.





Anfallare:



Zakaria Bakkali, 21 år.

Kom till Valencia från Holländska PSV Eindhoven sommaren 2015 med ett nyskrivet 5-års kontrakt men har inte riktigt lyckats övertyga, det har mestadels blivit inhopp och hans problem genom hela karriären har varit målskyttet. Det fanns gott om rykten under vinterfönstret och det lär se likadant ut i år. Spelaren själv vill ha mer speltid och just speltid lär stå högst upp på hans agenda i sommarfönstret.



Simone Zaza, 25 år.

Med nyskrivet 4-års kontrakt till 2021 och en given plats i startelvan kommer Zaza inte att röra på sig nånstans.



Rodrigo Moreno, 26 år.

Brasilien födde Rodrigo kom till Valencia från Benfica efter att hans rättigheter först köpts av Meriton Holdings (Peter Lim). Sommaren 2015 skrevs ett 4-års kontrakt som sträcker sig till sommaren 2019 och Rodrigo hade en plats i startelvan denna säsong fram tills han blev skadad i januari. Lär bli kvar i klubben till nästa säsong trots bud från Kina.



Santiago Mina, 21 år.

Har ett 6-års kontrakt som gäller till sommaren 2021 och kom till Valencia från sin moderklubb Celta Vigo. Om inget oförutsett händer så är Santi Mina en del av laget även nästa säsong men då spelaren har Jorge Mendes som agent kan allt hända.



Munir El Haddadi, 21 år.

Lockades till La Masia som 15-åring och gick via Barcelonas B-lag hela vägen upp till A-laget. Kom till Valencia på lån när Paco Alcacer gick åt motsatt håll. Lånet gäller till sommaren då Valencia har en köpoption på 12 miljoner euro som känns på tok för hög sett till prestation. Skulle Valencia köpa loss Munir och senare vilja sälja honom äger Barcelona rätten att matcha budet och ta tillbaks Munir till Katalonien. Inget tyder i dagsläget på att Munir köps loss, räkna med att han lämnar.



Rafael Mir Vicente, 19 år.

Har ett kontrakt med Valencia till 2018 och spelar mestadels i Mestalla. Valencia behöver ta ett beslut i sommar om han skall ges ett kontrakt med A-laget. Det har funnits intresse från andra klubbar.



Övriga spelare ägda av Valencia:



Álvaro Negredo, 31 år.

Har kontrakt med Valencia till sommaren 2019 men har varit utlånad denna säsong till Middlesborough. Lånet går ut i sommar och då Middlesborough ser ut att åka ur Premier league så blir det troligtvis ingen fortsättning där. Alesanco ser knappast Negredo som en lämplig anfallspartner till Zaza och då kostnaden för Negredo är skyhög så troligtvis lånas han ut igen till nån klubb som är redo att betala hans lön. Anbud från Kina har funnits men Negredo har vägrat.



Nacho Gil, 21 år.

Offensiva mittfältaren är en egen produkt som huserar i Mestalla där han gjort succé. Flera klubbar på Segunda nivå har visat intresse och om han inte erbjuds ett A-lagskontrakt inom kort lämnar han nog för spel någon annanstans.



Följande spelare tillhör också Valencia (mestadels Mestalla) på ett eller annat sätt.



Målvakter:

Yoel Rodríguez – kontrakt till 2018

Antonio Sivera – utgående kontrakt



Backar:

Nacho Vidal – utgående kontrakt

Rúben Vezo – kontrakt till 2018

Salva Ruiz – utgående kontrakt

Javi Jimenéz – kontrakt till 2020

Ivan Zotko – utgående kontrakt



Mittfältare:

Robert Ibañez -kontrakt till 2018

Fernando ”Nando” Puchades – utgående kontrakt

Pablo Piatti – kontrakt till 2019

Andrés ”Sito” Pascual – utgående kontrakt



Anfallare:

Vinícius Araújo – kontrakt till 2019