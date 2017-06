Försäsongen 2017

I dagarna släpptes det preliminära schemat för hur försäsongen kommer att förläggas för Valencia CF 2017.

och den tredje juli samlas truppen på träningsanläggningen i Paterna med Marecelinos som huvudtränare, för att få sig tid att bygga ihop ett laget inför den nya säsongen.Truppen som finns tillgänglig för tillfället behöver vi inte gå in på eller diskutera, men den är långt ifrån att vara klar och under sommaren lär vi se en del förändringar.Under veckan publicerades försäsongsmatcherna och Valencia kommer att åka på en liten turné att börja med i Schweiz för att möta FC Lausanne Sport och Sporting de Portugal. För att sedan flyga över till Nordamerika och spela två matcher även där, den ena spelas mot New York Cosmos (med David Villa i laget) och den andra mot FC Cincinnati. Laget åker sedan till England för att spela en match mot AFC Bournemouth. I Tyskland blir även ett stopp på vägen och där möter man Werder Bremen.I skrivande stund har klubben inte utsett någon motståndare för den årliga Trofeo Naranja men inom kort kommer detta att klargöras.FC Lausanne Sport vs Valencia 11/7-2017 kl 20:00Sporting de Portugal vs Valencia 13/7-2017 kl 20:30Valencia vs New York Cosmos (spelas i Canada) 22/7-2017 kl 00:00 svensk tidFC Cincinnati vs Valencia 24/7-2017 kl 19:00 lokal tidAFC Bournemouth vs Valencia 30/7-2017 kl 16:00Werder Bremen vs Valencia 5/8-2017 kl 18:00