Gästkrönika: Mot en ljusare framtid?

År 2016 går mot sitt slut och sista matchen är ÄNTLIGEN spelad för för Valencia . Vanligtvis så hatar jag allt som har med uppehåll inom fotboll att göra. Men detta uppehåll har inte bara jag, men även klubben längtat efter. Det innebär att laget för chansen att pusta ut från en galen säsong där man har parkerat på en 17:e plats i tabellen. Ja mina damer och herrar, ni läste rätt!! Efter totalt 15 spelade matcher har Valencia endast inhämtat 12 poäng. Ett Valencia som vi hade hoppats att konkurrera uppe på toppen av tabellen i början på säsongen ser vi idag långt ner i tabellen , och kämpar för sin överlevnad i högsta divisionen.

Anledningen bakom det då? Jo helt klart och förväntat enligt mig ! Att använda sig av inkompetenta och o be prövade tränare för att sedan sparka de efter någon månad säger oss inget mer än att skeppet är på väg ner i det djupa. Kaptener och rutinerade spelare såldes och gjordes av med under sommaren . Återstår endast ett gäng oerfarna spelare som inte vet vad Valencia går för eller hur man känner sig hemma i kloaken Mestalla .

Sedan Nuno fick sparken har fyra andra tränare fått uppdraget att leda Valencia inom loppet av ett år . Prandelli som är fortfarande vid rodret lämnade även han sin ansökan till Lim i Singapore förra veckan om att lämna klubben , och var nära att bli den femte tränaren för denna post. Ledningen som inte har någon kompetens alls i fotbollsvärlden ligger självklart bakom allt detta och presidenten Layh oon gick ut under julafton och bad om ursäkt efter at tt klubben har misskött s under senas te tiden. Vi får hoppas att ledningen lärt sig en läxa efter detta fiasko och börjar även om från noll ifall det behövs .

Prandelli som jag har varit skeptiskt till sedan hans ankomst pga. ingen erfarenhet i den spanska ligan är fortfarande kvar i Valencia . Slutsatsen som vi kan dra från mötet m ed Lim är att Prandelli kommer att få mer inflytande och samtidigt få in de värvningar han önskar sig. Efter incidenten på träningen när majoriteten av spelarna varit sena sa Pandelli på presskonferensen att alla spelare är till salu och ingen sitter säkert. ” Problemet ligger i attityden och personligheten hos spelarna och det har inget med det materiella, taktiken och upplägget på matcherna att göra ” .

Sedan Italienaren ankomst till klubben så har olika spelsystem provats fram och tillbaka och materialet som han har att laborera med ser klart och tydligt att vara väldigt tunt. Spelare som besitter samma egenskaper , ovilja, attityd och skador gör att spelet faller . Bland annat har vi sett 4231, 433, 352 och 532 inom loppet av två månader och inget spel system har varit bättre med dagens material att tillgå . Matcherna under denna höst påminner oss o m Koeman och hans tid i klubben . Prandelli har lovats värvningar av ledningen och är tydligen klubbens lösning på att rädda säsongen.

Positioner som Prandell i vill förstärka laget och spelare som ryktas om är Rojo , Filipe Melo , Hernanes och Simone Zaza. Den sist nämnde spelar för engelska West ham på lån från Juventus, och pga. brist på spel kommer kontraktet att brytas. Enligt källor är Zaza så gott som klar och det enda detalj som återstår är överenskommelse om ett eventuellt köp kommer att ingå i lånet.

På den andra fronten så snackas det mycket om att Parejo kommer att lämna klubben. Efter senaste incidenten där ett klipp läckt s ut till media där Parejo druckit sig alkohol och varit full på nattklubb. Detta har skapat rubriker och har fått fansen att vända sig mot spelaren igen efter sommaren uttalanden om att lämna klubben. Även Siquiera befann sig på samma fest/klubb . Parejo och Siquiera lämnades utanför truppen mot Leganés i cupen och allt tyder på att dessa två herrar inte kommer att ha någon mer framtid i Valencia . Ytterligare spelare som ryktas bort är Maty Ryan, Abdennour , Santos, Mario och Fede .

Januari månad kommer att avgöra Valencias framtid. Kommer Prandelli få de värvningar han önskar sig och hur kommer spelet att förändras.