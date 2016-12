Helgspecial: Vad Valencia önskar sig av 2017

Helgspecialen fortsätter med lite önskningar inför det nya året. Uppdaterat i sista stund efter gårdagens turbulens omkring klubben.

prata om nyårslöften och nyårsönskningar. Löften och önskningar som man kommer bryta och drömmar som kommer krossas, men på något sätt är det ändå här och nu i detta skede när man fortsatt får och kan vara den där naiva drömmaren som det kanske är som allra enklast att vara valencia nista.Atten gång för alla avslöjar om det är så att Peter Lim är Lay Hoon eller om Lay Hoon är Peter Lim. Eller kanske är det så att Lay Hoon är Nou Peter Lim?- Atttydligt börjar visa tänderna och los cojones i förhandlingarna, att han inte viker ner sig mot diverse agenter och represetanter utan tydligt står upp för klubbens bästa.- Att man på allvar visar upp en ny realistisk plan för vad som ska hända medAtt vi äntligen kan bestämma oss för omär en bra eller inte bra spelare. Varje gång man börjar tveka så snubblar Rodrigo in något mål och man börjar fundera om att kanske nu, kanske denna gång får han det äntligen att lossna. För att veckan efter vara tillbaka på ruta ett.- Attplötsligt får det genombrott vi hoppats på och visar oss att här finns något att bygga på för framtiden. MMM? Montoya Medran Munir - såklart.- Attfaktiskt I N T E behöver återvända till tränarbänken, oavsett hur bra han gör det varje gång.- Attochblir Mestallas nya kelgrisar på allvar, att man visar under 2017 att Valencias plantskola fortsatt kan ge oss diamanter.- Attochefter sitt genombrott under 2017 inte blir sålda till Katalonien eller någon annan av Morders mörka platser.- Attinte kan/behöver/får chansen att använda en tränare i Valencia i sina kampanjer…- Att vi äntligen hittar rätt med ensom kan bli våran general och ledare ute på planen.- Attbestämmer sig för vad han vill egentligen, ena veckan är han lagets bästa spelare och lagkapten – veckan efter är han så loj och lat ute på planen att man vill riva av honom kaptensbindeln och skeppa iväg med första bästa flyg till Kina och casha in.- Attges såväl tiden som nödvändiga verktyg och mandat att verkligen få sätta sin prägel på detta Valencia. Tycker det är delvis orättvist att bedöma hans gärning i Valencia efter att få ta över ett fallfärdigt lag i spillror under hösten.- Attunder hela 2017 fortsätter att vara ”detaljer ifrån en övergång” till Valencia CF men att det hela tiden rinner ut i sanden.- Alternativt att OMverkligen ansluter så överraskar han alla och blir den superanfallaren som Juventus en gång i tiden såg i honom och hans trippande steg blir en klassiker på Mestalla. Han skulle faktiskt ha allt att vinna i VCF och inget att förlora då alla redan på förhand dömt ut honom.*****Med tanke på gårdagens händelser så känns i stort sett allting ovan helt orelevant egentligen. Det finns bara en önskan inför 2017 i min värld: