Inför Espanyol - Valencia

Valencia åker till Barcelona för att möta Espanyol i en match som mest handlar om att avsluta säsongen snyggt.

Espanyol kommer från en stark bortaseger mot Deportivo la Coruna senast med 2-1 men var dessförinnan chanslöst mot Barcelona i derbyt. Tränare Quique Sanchéz Flores säger att matchen handlar om att tacka fansen för stödet under säsongen och att avsluta på ett bra sätt. Laget vill återupprätta lite heder efter förlusten senast lagen möttes där Valencia vann med 2-1. Spännande vänsterbacken Aaron är åter med i truppen efter avstängning senast, däremot saknas Papa Diop som är skadad. I Espanyols anfall kan det vara värt att hålla ett öga på Gerard Moreno som tidigare spelade i Villarreal under Marcelinos ledning och gjort 13 mål hittills i år. Valenciaslånet Pablo Piatti tillåts inte spela denna match på grund av en klausul i sitt kontrakt som inte tillåter spel mot Valencia.



I Valencia handlar allt om den nya huvudtränaren Marcelino som offentliggjordes i torsdags och äntligen börjar många Valencianistas se positivt på framtiden. Marcelino kommer att kliva in i rollen först i sommar då man låter Voro slutföra säsongen men han är ändå mannen flera spelare måste imponera på för att få stanna kvar i klubben efter sommaren.



I Voros trupp finns bara en förändring sen senaste matchen mot Osasuna, Cancelo är skadad och Lato tar hans plats. På frågan om Jaume Domenech får fortsatt förtroende i målet svarar Voro att beslut i målvaktsfrågan tas först på matchdagen.



Huvudtränare Voro har tagit ut följande 18 spelare till matchen.



Målvakter: Alves – Domenech

Backar: Garay – Santos - Montoya – Gayá – Mangala - Lato

Mittfältare: Parejo - Pérez – Soler – Medrán

Anfallare: Rodrigo – Munir - Santi Mina - Zaza – Orellana – Nani



RCDE Stadium, Lördag 16.00 RCD Espanyol - Valencia

0 KOMMENTARER 91 VISNINGAR

2017-05-12 23:36:00

