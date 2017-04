2017-04-22 13:00

Malaga - Valencia



En ny målrik match väntar?

Inför Malaga - Valencia

Valencia reser till Malaga för en tidig match lördag eftermiddag på La Rosaleda, arenan där man säkrade La Liga titeln år 2002 efter mål av Ayala och Aurelio.

Senast lagen möttes i höstas blev det 2-2 i en match där Malaga kvitterade på övertid. Båda Malagas mål prickades in av den 21-åriga mittfältaren Pablo Fornals som enligt ihärdiga rykten är på väg till Valencia i sommar. Kanske till och med i en paket deal med sin mittfältskollega, 26-åriga Ignacio Camacho. Malaga kommer senast från en förlust senast mot Deportivo men innan dess chockade man fotbollsvärlden med en 2-0 vinst mot Barcelona. Formen får anses vara ok och laget parkerar för tillfället en bra bit ovanför nedflyttningsplatserna på 33 poäng. Malagas tränare Míchel är säker på att laget nu är klara för La liga nästa år och tror att matchen mot Valencia kommer att bjuda på offensiv fotboll.



Valencia fick 0-0 senast i en match hemma mot Sevilla som innehöll det mesta förutom mål. Zaza hade ett par lägen och ville ha en staff, Jovetic sköt i stolpen och Malaga ville ha ett rött kort på Alves för att nämna ett par händelser. Skadeläget är utmärkt då samtliga spelare tränar för fullt och endast Gayá och Rodrigo står över matchen då det inte hunnit komma upp i full kapacitet ännu. Truppen är identisk från förra matchen och startelvan väntas bjuda på få nyheter. På presskonferensen inför matchen pratade huvudtränare Voro om att laget befinner sig i sin bästa form på hela året och vikten av att fortsätta på den inslagna vägen. Det är fullt fokus på Malaga matchen och Voro är nöjd med att laget förbättrat defensiven.



Truppen:

Alves – Domenech

Garay – Mangala – Lato – Santos - Montoya – Siquiera – Cancelo

Perez – Soler - Parejo – Medrán

Orellana – Zaza – Munir - Santi Mina – Nani



La Rosaleda, 13.00 Malaga - Valencia

