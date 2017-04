Kan Valencia rubba Real på Bernabéu?

Valencia reser till den Spanska huvudstaden i hopp om att spela en roll La Ligas toppstrid. Situationen känns igen från säsongen 2013/2014 då Valencia reste till Bernabéu i omgång 35 och klarade 2-2.

Senast lagen möttes på Mestalla i februari dundrade Simone Zaza in ett riktigt drömmål som bidrog till en 2-1 seger inför en euforisk hemmapublik och det brukar alltid bjudas på riktiga toppmatcher när lagen möts. I Valencia är Mangala och Parejo tillbaks efter avstängningar men istället är Zaza och Cancelo avstängda efter gula kort mot Sociedad i onsdags. Nani fick 70 minuter från start mot Sociedad och visade att han vill starta även mot Real. Gayá har tränat för fullt med laget i en vecka nu och kan komma att kliva in i startelvan. Från Mestalla lyfter Voro upp Eugeni Valderrama medans Enzo Pérez och Mario Suárez lämnas hemma på grund av små skavanker. Huvudtränaren visade även prov på humor under dagens presskonferens när frågan om hur Real Madrid skall formera sitt lag kom upp.



Det pratas om att det finns ett Madrid A och ett Madrid B, vilket föredrar du?

- Madrid C.



Mötet med Madrid är Valencias tredje match på åtta dagar och efteråt väntar en veckas välbehövlig vila. Laget kan behöva lite andrum efter senaste tidens dåliga resultat men lär knappast få en lugn stund ute på Paterna om man skulle åka på tredje förlusten i rad.



Real Madrid åkte på en svidande förlust mot Barcelona i El Classico men laget studsade tillbaks direkt mot Deportivo la Coruña i onsdags. En bekväm 6-2 seger hämtades enkelt hem när man dessutom vilade alla storkanonerna. Zidane lär formera ett starkare lag mot Valencia då viktiga poäng återigen står på spel men det skall bli intressant att se hur starkt lag de ställer på planen. Redan på tisdag väntar nämligen en viktig Champions League semifinal mot Atletico men å andra sidan laget är vana att jaga flera titlar samtidigt såhär års.



Huvudtränare Voro har tagit ut följande 18 spelare till matchen.



Målvakter: Alves – Domenech

Backar: Garay – Lato – Santos - Montoya – Gayá - Mangala

Mittfältare: Eugeni - Perez – Soler – Medrán

Anfallare: Rodrigo – Munir - Santi Mina - Bakkali – Orellana – Nani



Santiago Bernabeu, 16.15 Real Madrid - Valencia.

0 KOMMENTARER 46 VISNINGAR 0 KOMMENTARER46 VISNINGAR MARKUS TIMONEN

2017-04-28 21:08:00

ANNONS:

Fler artiklar om Valencia

Valencia

2017-04-28 21:08:00

Valencia

2017-04-28 10:54:27

Valencia

2017-04-25 21:05:00

Valencia

2017-04-21 21:35:00

Valencia

2017-04-15 14:40:00

Valencia

2017-04-10 23:12:00

Valencia

2017-04-08 17:16:00

Valencia

2017-04-05 23:48:00

Valencia

2017-03-30 21:40:00

Valencia

2017-03-28 12:01:00

ANNONS:

Valencia reser till den Spanska huvudstaden i hopp om att spela en roll La Ligas toppstrid. Situationen känns igen från säsongen 2013/2014 då Valencia reste till Bernabéu i omgång 35 och klarade 2-2.Det mesta talar idag för att Quique Setien blir ny Valencia-tränare inför nästa säsong. Enligt flera källor i Spanien är det enbart detaljer som återstår innan affären offentliggörs.Real Sociedad hade inte vunnit på Mestalla mot Valencia på 11 år innan man 2012 bröt förbannelsen, sedan dess har man fyra vinster på fem senaste besöken.Valencia reser till Malaga för en tidig match lördag eftermiddag på La Rosaleda, arenan där man säkrade La Liga titeln år 2002 efter mål av Ayala och Aurelio.Med ny vd på plats intensifieras jakten på tränare till nästa säsong.