Anil Murthy tar över.

Layhoon Chan avgår

Valencia CF gick idag ut med ett offentligt meddelande som förkunnar att styrelseordförande Layhoon Chan avgår efter säsongen. Anil Murthy tar över från den 1 juli, han sitter sedan 6 månader redan i Valencias styrelse.



Under kvällens presskonferens sa Layhoon att denna förändring utgör en del av kontinuitetsplanen för klubben och har varit planerad sedan ett par månader.



”När Meriton blev majoritetsägare var avsikten att jag inte skulle vara kvar i styrelsen på heltid. Nu efter anställandet av nya chefer och lagets positiva resultat på slutet har styrelsen valt att meddela denna förändring så att Anil kan förbereda sig för nästa säsong så snart som möjligt. Anil har varit här i sex månader och han talar spanska väl. Reportrar och fans kommer att kunna kommunicera bättre med honom. Han bor i Valencia med sin familj och kommer att jobba för klubben på heltid.”



Anil Murthy är även han från Singapore där han jobbat som rådgivare för utrikesdepartementet i 16 år och sista 10 åren innan han kom till Valencia i någon typ av diplomatroll baserad i Paris. Han har även arbetat för UNESCO i 4 år.



Anil sa på presskonferensen att Valencia CF har en stark organisation och finansiell bas att jobba vidare på och målet är att ta klubben tillbaks till toppen. Anställandet av ny vd och sportchef är två viktiga pusselbitar och tillsammans med resten av organisation skall de se till att nästa säsong blir så bra som möjligt.



Återstår att se vad Anil kan tillföra klubben men det lär knappast bli sämre än Layhoon Chan som nu återgår till Meriton Holdings, Valencias huvudägare.

0 KOMMENTARER 69 VISNINGAR 0 KOMMENTARER69 VISNINGAR MARKUS TIMONEN

2017-04-10 23:12:17

