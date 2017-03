Mateu Alemany utsedd till ny VD i Valencia

0 KOMMENTARER 105 VISNINGAR 0 KOMMENTARER105 VISNINGAR MARKUS TIMMONEN

2017-03-28 12:01:55

ANNONS:

Fler artiklar om Valencia

Valencia

2017-03-28 12:01:55

Valencia

2017-03-10 22:15:16

Valencia

2017-01-02 15:30:00

Valencia

2016-12-31 13:50:00

Valencia

2016-12-31 11:35:00

Valencia

2016-12-30 17:54:00

Valencia

2016-12-29 14:50:00

Valencia

2016-12-27 08:29:44

Valencia

2016-12-23 18:12:15

Valencia

2016-12-22 08:24:15

ANNONS:

för klubben. Han tar ansvaret för alla Valencia CFs sektioner med omedelbar verkan och rapporterar till president/ordförande Layhoon Chan. Han tar därmed även över som talesman för klubben och lär komma att synas och höras ofta framöver.Alemany är en 54-årig Spansk advokat som har två sejourer bakom sig i RCD Mallorca. Dels som ordförande 2000-2005 men också som ordförande och ägare under de turbulenta åren 2009-2010. Han sålde klubben i juli 2010 till ett konsortium med Lorenzo Serra Ferrer och Rafa Nadal i spetsen efter att ha försatt klubben i konkurs och nekats deltagande i Europa league trots att man kvalificerat sig. Mellan sina sejourer i RCD Mallorca har han även en misslyckad kandidatur för presidentposten i Spanska fotbollsförbundet (RFEF) år 2007.svarade Alemany bland annat på frågor kring sin syn på klubbens problem och tränarfrågan.”Jag har varit i klubben 4 timmar och har inte för avsikt att ställa någon slutgiltig diagnos för hur klubben mår redan nu men jag har följt Spansk fotboll och Valencia utifrån och har en idé över vad som behöver göras.””Den sportsliga ledningen jobbar på tränarfrågan men vi är i pågående säsong så just nu är inte rätt tidpunkt att utse framtida tränare.”Peter Lims engagemang och förhoppningar om positiva förändringar i klubben. Ägaren har till och med för avsikt att visa upp sig i Valencia inom kort.för att sätta Valencia på rätt kurs igen. Hans meritlista imponerar inte och det lär krävas ett mirakel för att han skall lyckas. Med en ägare från Singapore, en president från Singapore, en sportchef från Baskien och nu en VD från Mallorca så börjar det bli ont om Valencianistas i klubbens toppskikt.Valencias sportchef, José Ramón Alesanco, uttalade sig i förra veckan att Zaza skulle köpas loss men 165 miljoner är mycket pengar och presidenten och ägarna har tidigare varit rätt nyckfulla. Skulle Zaza petas nu i helgen eller nästa helg mot Barcelona så kan det betyda det motsatta.Valencia is led by people who understands numbers but not feelings.Det mörkaste Valencia-året i modern tid tar slut. Utan något som helst land i sikte.Helgspecialen fortsätter med lite önskningar inför det nya året. Uppdaterat i sista stund efter gårdagens turbulens omkring klubben.Botten är nådd. Eller?När vi nu gör bokslut för 2016 och ska summera året kan vi se tillbaka på ett av Valencia CF allra tyngsta år någonsin i klubbens historia. Kanske det allra mest misslyckade om man ser till förutsättningar och förväntningar.Hassan Murad är först ut i att summera 2016 med sina tankar och betraktelser. Under mellandagarna och nyårshelgen kommer ytterligare summeringar och listor att sammanställas och publiceras så håll utkik!Valencia mot Celta Vigo i Copa del ReyValencia besegrade Leganes hemma på Mestalla i årets sista match och tar sig därmed vidare till kvartsfinal i Copa del Rey.