Officiellt: Marcelino klar för Valencia

Nu är det officiellt att Marcelino tar över som tränare i Valencia efter denna säsong.

Marcelino har precis skrivit på ett tvåårskontrakt med Valencia och blir den sjätte tränaren under "Peter Lim eran". Voro kommer att forsätta leda laget i de 2 sista omgångarna som återstår och därefter tar Marcelino över. Nu väntar storstädning i truppen och diskussionerna går varma i Spansk media kring vilka Marcelino vill behålla och vilka han vill sälja men det arbetet lär ske i det tysta då Marcelino inte kommer att preseneteras offentligt förens efter säsongen.



Valencias officiella pressmeddelande:

Valencia CF and Marcelino García Toral have reached a full agreement for him to be first team head coach for a minimum period of two seasons. His official presentation will be made following the final LaLiga game and until then, the parties will not make any public statements.

MARKUS TIMONEN

2017-05-11 14:52:00

