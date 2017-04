Quique Setien allt närmare Valencia CF

Det mesta talar idag för att Quique Setien blir ny Valencia-tränare inför nästa säsong. Enligt flera källor i Spanien är det enbart detaljer som återstår innan affären offentliggörs.



Las Palmas-succétränare Quique Setien som länge nämnts i diskussionerna om ny Valencia -tränare sägs nu alltså vara i stort sett klara för klubben och tar över efter Voro inför säsongen 2017/2018. Setien har länge varit en favorit hos såväl sportchef Alescano som hos nye generaldirektören Alemany. Det enda frågetecknet som ser ut att återstå är ett officiellt ok från ägaren Peter Lim.tar med sig ett litet crew i form av Eder Sarabia som assisterande och Fran Soto som fystränare. Mest troligt innebär det också att Voro återgår till sin roll som delegat inom ledarstaben och håller sig redo för utryckning om/när nöden kräver det. Förhoppningsvis så behöver inte Voro hoppa in som tränare igen den närmaste framtiden, inte för att han inte löser det bra utan snarare för att det Valencia behöver nu är lite kontinuitet och stabilitet på tränarbänken och organisatoriskt.att värvningen av Kevin Prince Boateng kommer allt närmare. Enligt källor i Valencia är Boateng 99% klar för Valencia i dagsläget så det skulle inte förvåna om Setien tar honom med sig till Valencia. Andra spelare som ryktas vara aktuella i det närmaste från sportchef Alescanos sida är en defensiv innermittfältare (Camacho från Malaga och Marcos Llorente sägs vara hetast) samt en offensiv mittfältare (Fornals från Malaga). Men senare i sommare lär det även hända en hel del andra saker när man nu ser över spelartruppen och det kommer in såväl ny generaldirektör, sportchef och tränare som ska sätta sin prägel och staka ut en väg samt vision för Valencia CF de kommande åren. Det positiva uttalandet från Alemany för någon vecka sedan att Valencia rent ekonomiskt inte är tvingade att sälja någon spelare i sommar var såklart även det skön musik i valencianistas öron. Men jag skulle inte bli förvånad om exempelvis Dani Parejo går vidare efter den här säsongen.