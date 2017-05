Sammanfattning: Fem saker vi minns från säsongen

Säsongen är äntligen över och vi kan börja blicka framåt. Men innan vi helt och hållet stänger 2016/2017 är det dags för lite analys och sammanfattning.



som en av de mest märkliga och händelserika säsongerna i Valencia CF:s historia, de sportsliga resultaten har varit en stor besvikelse och sammantaget så har hela klubben upplevt ett mer eller mindre permanent kaos. Här kommer en kortare sammanfattning av fem saker som jag kommer att minnas från säsongen 2016/2017.Den italienska gentlemannen Cesare Prandelli kom in i Valencia som en eventuell frälsare och frisk fläkt men lämnade efter enbart 90 dagar med bitter eftersmak. Hans metoder övertygade inte helt truppen och kulmen på detta kom efter matchen mot Real Madrid där Prandelli gick hårt åt truppen på presskonferensen och menade på att många spelare var oproffsiga, lata och loja och stora förändringar var nödvändiga. Det var ord som fansen gillade då man upplevt samma sak, men som var mindre populärt hos Prandelli spelartrupp. Men få trodde nog att talet skulle få så pass stor effekt att Prandelli några få dagar senare avgick. Tiden har dock gett italienaren helt rätt i sina ord, även om man kan ifrågasätta hans tålamod och mod genom att ge upp så pass tidigt. Men Prandelli var den förste inom Valencia som offentligt vågade peka på sakerna som var uppenbara för alla utomstående – att Valencia CF var en klubb som var på väg åt helt fel håll.Dani Parejo är ett ständigt omtalat ämne i Valenciapressen. Han har ofta fått utstå orättvist mycket kritik från väl enögda journalister, men har heller inte direkt själv hjälpt till att skapa en bättre bild av sig själv genom diverse äventyr. Denna säsongen var inget undantag, när bilder spreds ut på en påtagligt berusad Parejo bara dagarna inför en match, i ett läge där professionaliteten hos truppen hade varit ifrågasatt. Det spekulerades väldigt mycket om det skulle innebär att Dani skulle lämna Valencia redan under vintern, men en ursäkt från Parejo och det där med tiden läker alla sår gjorde att de flesta glömde och gick vidare.Hösten var ett enda stort mörker för Valencia CF och dess supportrar. Julen firades med Valencia CF på nedflyttningsplats och för första gången på många år så kände nog många av oss att våran plats i La Liga faktiskt på allvar var hotad. Det vara flera veckor med ett direkt konkret nedflyttningshot över klubben som Ayestaran, Prandelli och spelartruppen försatt Valencia i tillsammans med avgående sportchefen Pitarch. Men som tur var så reddes hela situationen upp och Valencia klättra åtminstone upp på grön kvist. Men vintern ska vara en bra påminnelse om hur sårbara vi faktiskt är.Voro är väl en av få inom Valencias ledning som jag är riktigt stolt över och väldigt tacksam för. Hans lojalitet, ödmjukhet och kunnighet har räddat Valencia otaliga gånger de senaste åren och han har aldrig någonsin begärt något i retur. Voro sätter alltid Valencia CF:s bästa före sitt egna. Denna säsongen var inget undantag utan tvärtom fick Voro agera huvudtränare längre än vanligt när han kom in för Prandelli och satt kvar på tränarbänken hela våren. Ett förenklat spelsätt och fick spelarna att släppa den värsta pressen för att börja prestera och inte drabbas av paralyserande panik. Gracies Voro!Mitt i allt mörker som denna säsongen ändå varit och kommer bli ihågkommit för så har vissa ljusglimtar blänkt till emellanåt. Carlos Solers genombrott och utveckling under 2016/2017 har varit häpnadsvärd och väldigt positiv att följa, Toni Latos följde Solers fotspår när han fick chansen i Gaya skadefrånvaro och visade att Valencia CF fortsätter att producera fina vänsterbackar. Utöver dessa två så har VCF Mestalla som är B/U-laget gjort en strålande säsong och har faktiskt möjligheten att spela sig upp till Segundan! I ett Valencia som kommer behöva byggas om från grunden är det såklart oerhört positivt att veta vi har flera unga spelare på väg upp som håller hög nivå. Det ger mig god framtidstro!