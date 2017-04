Tuff kvällsmatch väntar Valencia

Real Sociedad hade inte vunnit på Mestalla mot Valencia på 11 år innan man 2012 bröt förbannelsen, sedan dess har man fyra vinster på fem senaste besöken.

Valencia förlorade senaste matchen borta mot Málaga efter ett par olyckliga minuter i slutet av första halvlek där man släppte in 2 mål och fick se Garay bäras ut på bår. Garay är dock tillbaks i träning och är uttagen i matchtruppen. I övrigt roterade tränare Voro laget en del och han förväntas spela de då bänkade Zaza och Orellana från start mot Sociedad. I truppen saknas avstängda Parejo och Mangala samt Abdennour, Gayá och Rodrigo som inte är i matchform ännu. De 18 spelare som är uttagna till matchen är de enda som finns tillgängliga när Voro siktar på att förlänga hemmasviten på 7 raka utan förlust.



Med viktige spelmotorn Parejo avstängd för gula kort har Voro lite att fundera på kring hur han vill formera mittfältet. Troligtvis får Carlos Soler kampera centralt ihop med Enzo Pérez och kanske får vi se Nani på en kant.

Varningssituationen börjar bli en störande faktor för Voro, hela 7 Valenciaspelare riskerar avstängning. I La Liga får man en match avstängning för var 5:e gula kort upp till 15 kort, därefter blir man avstängd allt tätare. Orellana, Cancelo, Abdennour, Zaza, Diego Alves och Carlos Soler har samtliga 4 kort medans Enzo Pérez står på 14 kort vilket även ger honom en andraplats i La Ligas ”Gula kort tabell”.



Det är ett formstarkt Real Sociedad som kommer till Mestalla på torsdagskvällen och laget är med och slåss om Europa League platserna med sina 55p. Tränare Eusebio Sacristán säger inför matchen att laget inte kan åka till Mestalla och tänka på att Valencia är i bra form eller hoppas på att Dani Parejos avsaknad skall spela någon roll. De måste fokusera på sitt egna spel och sin kamp om Europa League platserna. Willian José och Mikel Oyarzabal som utgick skadade senast är tillbaks och Eusebio menar att det kommer att bli en del förändringar i startelvan från förra matchen.



I Real Sociedads lag återfinns gamle Valencia bekantingen Sergio Canales som hittat mer rätt hos baskerna efter en skadedrabbad sejour i Valencia. Han gjorde dryga 30 matcher på 2,5 år innan han ansågs överflödig av då nyanlände tränare Pizzi.



Huvudtränare Voro har tagit följande 18 spelare till matchen.



Målvakter: Alves – Domenech

Backar: Garay – Lato – Santos - Montoya – Siquiera – Cancelo

Mittfältare: Perez – Soler – Medrán – Suárez

Anfallare: Zaza – Munir - Santi Mina - Bakkali – Orellana – Nani



Mestalla, 20:30 Valencia – Real Sociedad.

2017-04-25 21:05:00

