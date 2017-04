2017-04-06 21:30

Valencia - Celta Vigo



Inför Valencia CF - Celta Vigo

Efter en viktig 3-0 seger senast mot



Motståndarna



Voro offentliggjorde matchtruppen på onsdagkvällen och den innehöll ett par överraskningar i form av Toni Lato och Nacho Vidal som flyttas upp från Valencia Mestalla. Lato ersätter primärt skadade Gaya på vänsterbacken (borta 2-3 veckor) och Nacho Vidal kommer in i truppen då Montoya saknas. Mangalas avstängning för röda kortet mot



Truppen:

Alves – Domenech

Abdenour – Mangala – Lato – Garay - Nacho Vidal – Siquiera – Cancelo

Perez – Soler- Parejo – Medran

Orellana – Zaza – Munir -



Mestalla 21.30 Valencia CF – Celta de Vigo mot Deportivo la Coruna parkerar Valencia nu på säker mark i mitten av tabellen. Med 11 poäng till nedflyttningsplatserna och 33 poäng på kontot har laget skaffat sig lite andrum men än är inte La liga kontraktet helt klart. Hemmafacit imponerar dock efter nyår och huvudtränare Voro hoppas kunna fortsätta på det inslagna spåret.Motståndarna Celta Vigo kommer med två viktiga segrar i bagaget och har nu återigen siktet inställt på Europaplatserna. Tränare Berizzo, som har Valencia rykten hängande över sig, återförenas för en kväll med sin före detta spelare Orellana. Chilenaren lämnade Celta på lån för Valencia efter en påstådd dispyt med Berizzo. Återstår att se om de hälsar på varandra och om återföreningen blir permanent i sommar.

2017-04-05 23:48:00

Med ny vd på plats intensifieras jakten på tränare till nästa säsong.Valencias sportchef, José Ramón Alesanco, uttalade sig i förra veckan att Zaza skulle köpas loss men 165 miljoner är mycket pengar och presidenten och ägarna har tidigare varit rätt nyckfulla. Skulle Zaza petas nu i helgen eller nästa helg mot Barcelona så kan det betyda det motsatta.Valencia is led by people who understands numbers but not feelings.Det mörkaste Valencia-året i modern tid tar slut. Utan något som helst land i sikte.Helgspecialen fortsätter med lite önskningar inför det nya året. Uppdaterat i sista stund efter gårdagens turbulens omkring klubben.Botten är nådd. Eller?När vi nu gör bokslut för 2016 och ska summera året kan vi se tillbaka på ett av Valencia CF allra tyngsta år någonsin i klubbens historia. Kanske det allra mest misslyckade om man ser till förutsättningar och förväntningar.Hassan Murad är först ut i att summera 2016 med sina tankar och betraktelser. Under mellandagarna och nyårshelgen kommer ytterligare summeringar och listor att sammanställas och publiceras så håll utkik!