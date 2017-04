Dags för tredje raka?

Valencia går mot tredje raka

Efter en imponerande seger hemma mot Celta Vigo åker Valencia CF till Granada för att möta ett lag på nedflyttningsplats. Granada har haft en tuff säsong och bröt senast en 4 matcher lång förlustsvit med ett kryss borta mot Deportivo. Laget har endast 4 segrar på 30 matcher och måste börja vinna matcher snarast om de skall ha en chans att stanna kvar i La Liga. Samtliga segrar har kommit hemma på Los Cármenes där man bara förlorat 2 matcher sedan nyår. Troligtvis saknas Mehdi Carcela och Adrián Ramos som båda är skadade.



Valencia kommer till matchen med vind i seglen och 2 raka segrar i bagaget men med endast dryga två dygns vila sedan matchen mot Celta. Detta kan föranleda tränare Voro att rotera laget en aning för att undvika överansträngningsskador. Dani Parejo tog sin 100:ade seger i Valenciatröjan senast och han har funnits i startelvan tillsammans med Perez på säsongens samtliga segrar. Målformen är god och det har blivit 8 mål på de 3 senaste matcherna med 7 olika målskyttar. Laget är utan avstängningar men på skadelistan återfinns Gaya, Rodrigo, Nani. Lagkapten Pérez är inte skadad men känner sig sliten efter senaste matchen och vilar som en försiktighetsåtgärd.



Valencia har inte förlorat mot Granada sedan säsongen 1975/1976 men efter just den säsongen spenderade Granada 35 raka år i lägre divisioner. Efter Granadas återkomst till La Liga år 2011/2012 har lagen möts 11 gånger där Valencia har 9 segrar och 2 oavgjorda, stort övertag med andra ord. Höstens möte slutade 1-1 på Mestalla i en match som Valencia dominerade och borde ha vunnit.



Truppen:

Alves – Domenech

Abdenour – Mangala – Lato – Santos - Montoya – Siquiera – Cancelo

Suarez – Soler - Parejo – Medrán

Orellana – Zaza – Munir - Santi Mina - Bakkali



Los Cármenes 12.00 Granada CF – Valencia CF

0 KOMMENTARER 110 VISNINGAR 0 KOMMENTARER110 VISNINGAR MARKUS TIMONEN

2017-04-08 17:16:00

ANNONS:

Fler artiklar om Valencia

Valencia

2017-04-08 17:16:00

Valencia

2017-04-05 23:48:00

Valencia

2017-03-30 21:40:00

Valencia

2017-03-28 12:01:00

Valencia

2017-03-10 22:15:16

Valencia

2017-01-02 15:30:00

Valencia

2016-12-31 13:50:00

Valencia

2016-12-31 11:35:00

Valencia

2016-12-30 17:54:00

Valencia

2016-12-29 14:50:00

ANNONS:

Med ny vd på plats intensifieras jakten på tränare till nästa säsong.Valencias sportchef, José Ramón Alesanco, uttalade sig i förra veckan att Zaza skulle köpas loss men 165 miljoner är mycket pengar och presidenten och ägarna har tidigare varit rätt nyckfulla. Skulle Zaza petas nu i helgen eller nästa helg mot Barcelona så kan det betyda det motsatta.Valencia is led by people who understands numbers but not feelings.Det mörkaste Valencia-året i modern tid tar slut. Utan något som helst land i sikte.Helgspecialen fortsätter med lite önskningar inför det nya året. Uppdaterat i sista stund efter gårdagens turbulens omkring klubben.Botten är nådd. Eller?När vi nu gör bokslut för 2016 och ska summera året kan vi se tillbaka på ett av Valencia CF allra tyngsta år någonsin i klubbens historia. Kanske det allra mest misslyckade om man ser till förutsättningar och förväntningar.