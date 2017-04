2017-04-16 16:15

Valencia - Sevilla



Spännande trupp till matchen mot Sevilla.

Inför: Valencia - Sevilla

I den 32:a omgången av La Liga tar Valencia emot Sevilla på Mestalla där laget varit mycket starka på slutet. Med fem vinster och en oavgjord på sex senaste hemmamatcherna börjar kritikerna på Mestalla tystna något. Även de intensiva protesterna utanför arenan mot Peter Lim och ledningen både före och efter hemmamatcherna har mer eller mindre upphört.



Sevilla kommer från en 4-2 seger i senaste omgången mot Deportivo och bröt därmed en sex matcher lång vinsttorka. Laget har fortfarande en god chans att nå Champions League då man parkerar på en fjärdeplats med 7p tillgodo på närmast jagande lag. Tränare Jorge Sampaoli har varit den stora snackisen senaste veckan då Argentinska fotbollsförbundet (AFA) sagt att man önskar kontraktera honom som ersättare till nyligen sparkade Edgardo Buaza.



Valencia är nu på helt säker mark i tabellen och nedflyttningshotet som vilade över laget i början av året är borta. Tillvaron i ingenmansland ger ledningen andrum att bygga laget för nästa säsong i lugn och ro. Simone Zaza blev i veckan officiellt klar för klubben med ett nyskrivet kontrakt på 4 år och arbetet med att bygga ett konkurrenskraftigt lag inför nästa säsong är således påbörjat. Vd Alemany och sportchef Alesanco lär ha fullt upp på dagarna då många beslut måste tas gällande ny tränare, alla lånespelare och nya ungtuppar som gör succé. Känslan är att det för första gången på länge finns en optimism i klubben som förhoppningsvis ger eko över sommaren och in i kommande säsong.



Senast lagen möttes i omgång 13 vann Sevilla en mycket jämn match med 2-1 efter att Garay först gjort självmål och Munir hoppat in och 3 minuter senare påpassligt petat in kvitteringen. Sevilla backen Nico Pareja avgjorde med 25 minuter kvar på en hörna och dåvarande tränare Prandelli fick se sin 5-3-2 uppställning besegrad.



Skadeläget ser ljust ut då Rodrigo Moreno, Nani, Garay, Peréz och Gayá alla tränar med laget. Abdennour klev av en träning med känningar i veckan och står över.



Truppen:

Alves – Domenech

Garay – Mangala – Lato – Santos - Montoya – Siquiera – Cancelo

Pérez – Soler - Parejo – Medrán

Orellana – Zaza – Munir - Santi Mina – Nani



Mestalla Söndag 16.15 Valencia - Sevilla





2017-04-15 14:40:00

