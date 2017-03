Vem tränar Valencia nästa säsong?

Med ny vd på plats intensifieras jakten på tränare till nästa säsong.



Efter att Unai Emery lämnade Valencia sommaren 2012 har 8 olika tränare avverkats, Voros tillfälliga inhopp ej inräknade. Inför säsongen 2017/2018 pågår nu ett intensivt arbete för att hitta en ny tränare där nya vd:n Alemany har som huvuduppgift att hitta rätt. Givet Valencias situation och senaste årens tränarkarusell så lär man inte vara marknadens mest eftertraktade arbetsgivare men det finns ändå en del intressanta namn att hoppas på. Här följer en presentation av aktuella kandidater.



Salvador ”Voro” Gonzalez, 53 år.

Hemmasonen Voro som spelat över 200 matcher för Valencia CF och tränat klubben i flera omgångar är en populär figur bland fansen men knappast förstavalet som huvudtränare. Voro har kallats in 5 gånger som interims tränare i väntan på permanenta lösningar och allt tyder på att han får lämna rollen som huvudtränare i sommar igen. Han har visat sig vara en duglig tränare som flera gånger lyckats förmå laget att ta poäng i prekära lägen men Valencias ledning ser nog ingen framtid med Voro som permanent huvudtränare.



Marcelino Garcia Toral, 51 år.

Bara dagar före

Utöver en väldigt lyckad sejour i Villarreal har Marcelino även tränat moderklubben Sporting Gijon,



Enrique ”Quique” Setién Solar, 58 år.

Quique annonserade för 2 veckor sedan att han kliver av tränarjobbet i UD Las Palmas efter denna säsong, anledningen skall vara en dispyt med styrelsen. Hans tid i UD Las Palmas måste ändå ses som lyckad då han tog över ett lag i botten av tabellen år 2015 och lyckades ta dem upp till en slutgiltig 11:e plats den säsongen. I skrivande stund befinner sig laget på säker mark i mitten av tabellen och bör med all sannolikhet spela La liga fotboll även nästa säsong. Utöver sina 1,5 år i Las Palmas består Quiques meritlista mestadels av tränaruppdrag i olika Segunda lag med varierande framgång. Den stora frågan är om han nu äntligen hamnat på rätt nivå i La liga, han har om inte annat som spelare hela 374 matcher i den Spanska högsta ligan. Under sin tid i Las Palmas så lär han även ha skaffat sig gott om erfarenhet av nyckfulla styrelsegubbar och kortsiktiga lösningar.



Cristóbal Emilio "Curro" Torres Ruiz, 40 år.

Den före detta Valencia spelaren och nuvarande Mestalla tränaren Curro är en god vän till sportchefen Alesanco. Sedan april 2014 har Curro tränat andralaget i Segunda b och i år är laget med och kämpar om uppflyttning. Kanske ses Curro som en framtida tränare i A-laget men det är nog för tidigt att ge honom det ansvaret redan nu. Han känner mycket väl till klubben, spelarna, talangerna och organisationen men han har ingen erfarenhet av tränaruppdrag på högsta nivå. Får ses som en riktig högoddsare i nuläget men lägg namnet på minnet.



Aitor Karanka de la Hoz, 43 år.

Karanka fick nyligen sparken från Middlesbrough i Engelska

Han har sina rötter i Baskien och var andretränare bakom José Mourinho under de 3 år Mourinho tränade



Rubens Baraja Vegas, 43 år.

Med sina 262 matcher i Valenciatröjan är Baraja en populär och välkänd person i Valenciakretsar. Hans tränarkarriär började för några år sedan i diverse roller i Valencias ungdomssektion och Mestalla men han har därefter fortsatt som huvudtränare för Elche och nu senast Rayo Vallecano. I Elche stannade han ett år och i Rayo fick han sparken redan efter 13 matcher då han endast lyckats förmå laget att ta tre segrar. Med ytterst tveksamma meriter som tränare känns han inte som ett drömalternativ för tränarjobbet i Valencia.



Eduardo Berizzo, 47 år.

Argentinaren Berizzo tränar just nu

Berizzo kom till Celta Vigo efter en mycket lyckad tid i Chilenska O’Higgins där han ledde laget till dess första titel i klubbens 58-åriga historia. Succén har bara fortsatt i Celta som han tog över efter att



Troligtvis: Marcelino, Karanka, Berizzo

Möjligtvis: Baraja, Quique

Knappast: Curro, Voro



Det blir spännande att följa vem det tillslut blir och det lär inte dröja allt för länge innan vi har svaret.

2017-03-30 21:40:00

