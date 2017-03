Zaza + Valencia = sant?

Valencias sportchef, José Ramón Alesanco, uttalade sig i förra veckan att Zaza skulle köpas loss men 165 miljoner är mycket pengar och presidenten och ägarna har tidigare varit rätt nyckfulla. Skulle Zaza petas nu i helgen eller nästa helg mot Barcelona så kan det betyda det motsatta.







Zazas lånekontrakt med Valencia sträcker sig till sommaren men redan förra veckan gick Valencias nytillträdde sportchef José Ramón Alesanco ut och sa att klubben kommer att signa upp Zaza på ett 4 års kontrakt.

- Han är en del av Valencia. Efter denna vårsäsong kommer han att ha 4 år till på sig. Vi hoppas att han gör många mål för oss och kommer att göra oss glada varje match, sa Alesanco till media.



I lånekontraktet står två klausuler inskrivna.

* Valencia måste köpa loss Zaza för ca 165 miljoner kronor om han spelar mer än 10 matcher för klubben.

* Valencia får backa ur affären om de skulle åka ur La liga i vår.



Inom kort får vi reda på om Valencias ledning med Layhoon Chan i spetsen backar upp Alesancos löfte.

2017-03-10 22:15:16

