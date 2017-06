En häftig kväll väntar på lördag

Juventus mot Real Madrid på mäktiga Millennium Stadium i Cardiff - vi har en minst sagt värdig Champions League-final att se fram emot på lördagskvällen!

Senast Juventus var i Champions League-final (2015) var det också spanskt motstånd. Barcelona var för starkt den gången under Massimiliano Allegris första år som Juventustränare. Många ifrågasatte honom när han anlände efter ett tungt sista år i Milan, som slutade med en genant elfteplats men Juventus visste bevisligen vad man gjorde när Allegri anställdes. Det har ju visat sig att Milans kräftgång har fortsatt medan Allegri har utvecklat Juventus ytterligare. Han ersatte den av många älskade pådrivaren Antonio Conte men har vunnit fansens förtroende och fått Juve att spela en mer underhållande fotboll - utan att resultaten har blivit sämre. Den här säsongen har Juventus redan tagit hem såväl ligan som cupen hemma i Italien. Det italienska storlaget känns strået vassare än inför finalen för två år sedan. Den sjätte raka ligatiteln säkrades häromveckan och nu kan man kröna en fantastisk säsong med att vinna självaste Champions League. Ska klubben nå trippeln krävs framförallt ett disciplinerat försvarsspel men det är ju också något av Juventus signum. Legendaren Gianluigi Buffon är fortfarande en av världens bästa målvakter och tillsammans med backtrion Chiellini, Bonucci och Barzagli är han stommen i toppfotbollens kanske allra vassaste defensiv. Juve har brasilianskt på kanterna i form av Dani Alves och Alex Sandro. Centralt finns några av världens bästa tvåvägsspelare i Marchisio och Khedira samt spelskickliga Pjanic. Framåt tillhör Higuain alltjämt världens mest pålitliga strikers medan Paulo Dybala är på god väg att slå sig in bland de största stjärnorna. När Barcelona kördes över var Dybala den store hjälten.Real Madrid kommer emellertid med den största stjärnglansen. Så har det alltid varit och så länge Ronaldo spelar finns dessutom en spets utan jämförelse. Han kan som bekant slå till när och hur som helst men det går inte att enbart fokusera på honom. Nej, Juventus måste sköta jobbet över hela banan och oavsett om det blir Benzema eller Bale som startar så finns det fler matchvinnare än Ronaldo. Mittfältets briljans imponerar med Casemiro som ett stort utropstecken bakom löjligt bolltrygga världkslass-duon Kroos och Modric. Konstruktiva Isco är bättre än någonsin och i supporterleden verkar han föredras framför namn som Bale och Benzema då dessa båda har agerat ojämnt. Av tradition talas det om att Reals svaghet är defensiven men alla spelare, möjligen med undantag av Ronaldo, jobbar stenhårt i pressen och försvaret har gång efter annan pallat trycket när man ställts mot bra lag. På kanterna huserar Marcelo och Carvajal som båda varit mycket lyckades denna säsong. Marcelo spelar med stor frihet och går framåt så fort tillfälle ges medan den sistnämnde är mindre yvig men ständigt spelbar på sin högerflank. En skada har gjort att Danilo/Nacho har legat nära en startplats i finalen men nu rapporteras Carvajal vara redo för spel. Längst bak är Keylor Navas en säker sista utpost och framför honom är Varane det givna förstavalet bredvid klubbikonen Sergio Ramos. Försvarsmässigt har Ramos och Varane kompletterat varandra utmärkt; det är inget lätt jobb att täcka upp för de offensiva ytterbackarna. Sedan är ju Ramos också ett rejält offensivt hot - gång på gång har han stuckit fram pannan i viktiga matcher.Favoritskapet hamnar föga överraskande hos Real Madrid som har imponerat under ledning av Zinedine Zidane. Den f.d. superstjärnan har faktiskt spelat Champions League-final för båda klubbarna och visst blir matchen, förutom att det är hans största som tränare, väldigt speciell för fransosen. Han är en av de största offensiva mittfältsgenierna som har funnits och visst producerar hans lag även mål när han står vid sidan. Real har rentav gjort mål i sina 64 (!) senaste tävlingsmatcher så ska Juventus utmana om pokalen krävs av allt att döma att man får in några bollar bakom Navas i Realmålet. Juventus har för sin del gått mållöst ifrån blott en av sina 44 senaste tävlingsmatcher och det var borta mot Barcelona där slutresultatet 0-0 räckte för att avancera. Det var sju år sedan ett lag senast höll nollan i en Champions League-final (Mourinhos disciplinerade och taktiskt drillade Inter) och vi tror att sviten utan nollor förlängs. Att finalen blir såväl underhållande som jämn är en ganska given slutsats och avgörande i förlängningen eller rentav av straffar skulle inte förvåna ett dugg.