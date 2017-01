Det dröjde inte länge....

... innan 1860 presenterade nya spelare!

EINMAL LÖWE, IMMER LÖWE!

En rättelse fråm föregående artikel:1860 lånar in mittbacken Abdoulaye Ba, och köper alltså inte in han. Han stannar resten av säsongen.Som sagt, två spelare presenterades igår kväll. Dessa spelare heter: Amilton och Lumor.Både kommer ifrån klubben Portimonense SC i portugisiska andra ligan. Amilton är brasse, 27 år gammal, och trivs bäst som högermittfältare och Lumor, fullständigt namn Lumor Agbenyenu, är 20 år gammal från Ghana och spelar bäst som vänsterback. Amilton köps in medans Lumor lånas in precis som Ba.Amilton har gjort 13 poäng på 22 matcher för sin forna klubb denna säsong, och Lumor har spelat 21 matcher, och gjort 1 mål samt 2 assister.Jag har lite svårt att se att dessa två herrar ska vända skutan för "Sechzig", klubben ligger pyrt till och då plockar man in dessa två oerfarna spelare. Man får hoppas att dom har övertygar Coach Vitor att man platsar i laget.Men samtidigt som man presenterade Amilton och Lumor, så meddelade klubben också att försvararen/defensiva mittfältaren Milos Degenek lämnar klubben. Hans nya adress blir Yokohama F. Marinos i den japanska ligan.Vi önskar honom lycka till och vi säger även välkommna till 1860 München Amilton och Lumor!Klockan 18.30 drar ligan igång igen för 1860, hemmamatch mot Greuther Fürth.