En ut, en in

Sedan tidigare är det klart att Vitus Eicher lämnar 1860 för att skriva på för Heidenheim. Men laget har inte bara släppt en spelare, utan man har även plockat in en ny försvarare, Abdoulaye Ba heter han.

Den 1,97 centimeter långa mittbacken ansluter direkt från Portos organisation. Abdoulaye Ba har dock haft svårt att ta en startplats i det portugisiska laget och har ständigt varit utlånad, senast i den turkiska klubben Alanyaspor. Han är 26 år gammal, född 1991, och har gjort 7 landskamper för sitt hemland Senegal.1860 har inte bekräftat värvningen ännu, men enligt www.transfermarkt.co.uk, så ska en övergång ha skett. Summan är inte heller bekräftad, men lär ligga på runt 1.5 miljoner €. Går man in på twitter och söker på #Abdoulaye så får man fram bilder på Ba i 1860 kläder. Känns i mina ögon som en klockren värvning. Har länge efterlyst en stabil mittback och jag tror att Ba kommer passa perfekt in i laget. Sen så är ju nya tränaren Vitor Pereira från Portugal, vilket borde underlätta för han, då han sedan ung ålder tillhört Porto.Det har varit ett lugnt transferfönster för lejonen från München, men jag hoppas att ett par namn trillar in under dom sista dagarna av månaden. Det går ju lite rykten om vilka som skulle kunna tänkas att ansluta till laget, en del av dessa skulle vara:*Tamas Kadar, mittback från Lech Poznan*Yasin Öztekin, högermittfältare från Galatasaray* Ismaily, vänstermittfältare från Shakhtar Donetsk* Luka Krajnc, innemittfältare från Frosinone* Roger, defensivmittfältare från Ingolstadt.* Jonatan Alvez, anfallare från Barcelona SC ( Colombia )* Luiz Gustavo, innemittfältare från PalmeirasJag har svårt att se att någon av dessa namn skulle göra något större avtryck i 1860. 3 av dessa spelare har Brasilien som hemland, vilket tyder på att klubben fortfarande är inne på den sydamerikanska linjen. Det återstår en vecka kvar av transferfönstret och mycket kan hända. Jag tror inte att "Sechzig" är klara med sina värvningar.