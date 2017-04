Dagen efter uttåget

Dom stod emot, dom kämpade och dom höll på att kriga in i det sista men det hjälpte inte. FC Bayerns Champions League äventyr slutar i Madrid för denna säsongen.

Summering av matchen

Domarteamet

För mig är FC Bayerns spelare och ledare hjältar.

Besvikelsen är fortfarande enorm, ilskan har lagt sig en aning men frustrationen är ständigt närvarande. FC Bayern åkte till Madrid som ett stukat lag, Hummels, Boateng, Lewandowski har allihopa haft skador eller känningar ändå valde man att starta med dessa efter grönt ljus från läkarteamet. Martinez var dessutom avstängd i och med det röda kortet förra matchen. Till råga på eländet var man tvungen att göra 2 mål minst på Santiago Bernabeú ifall man skulle ha en chans till förlängning eller i bästa fall gå vidare.: Man spelade matchen och var det bollförande laget stora delar av matchen, man lyckades pressa sju av Real Madrids utespelare in i deras straffområde i många skeden av matchen, det var en taktisk match och man skulle få utdelning, tempot var högt och minsta lilla ouppmärksamhet ledde till att något av lagen fick en kontringschans. Fotboll i världsklass. FC Bayern fick sina 2 mål till slut genom en straff av Lewandowski och självmål av Sergio Ramos och hoppet fanns där, trots att Cristiano Ronaldo kvitterat till 1-1 någon minut innan Sergio Ramos fick in bollen i egen bur.Matchen var som bäddad för fotboll av europeisk toppklass men det fanns en annan faktor som spelade roll.med Viktor Kassai i spetsen och hans kollegor gjorde en horribel match. Domslut som absolut inte hör hemma på denna nivån, domslut som ändrade matchbilden helt och hållet, Vidal fick ett rött kort till slut, precis som majoriteten av FC Bayerns fans insåg att han såsmåningom skulle få under matchen,han fick det i fel situation i matchen. Vidals brytning av bollen var ett exempel direkt taget ur fotbollsboken och absolut inte rättvist. Linjemännen från Ungern hade inte koll på offsideregeln heller för den delen, mycket dåligt bedömda beslut åt bägge håll förstörde en hel fotbollskväll för fans världen över. Syftet med denna artikeln är absolut inte att gnälla på domare etc men kameror är ett nödvändigt medel att införa i dagens fotboll då spelet helt enkelt går för fort för att ett gäng domare skall kunna döma rättvist. Vi ser det varje säsong, i någon match så kollapsar laget till slut för att besluten inte är rättvisa. Igårkväll fick FC Bayern smaka på dom felbesluten, och det smakar bittert än idag.Carlo Ancelotti är en mycket kompetent tränare med stora meriter genom karriären, men jag kliar mig i pannan när det gäller hans coaching igårkväll. Att inte byta ut Vidal när man ser att han är övertänd och riskerar utvisning är en gåta. Sedan kommer nästa felbeslut, att ta ut Lewandowski som var det enda praktiska hotet mot Real Madrids backlinje var nog inte det smartaste draget i hans karriär. Efter att Lewandowski klev ut så tappade FC Bayern allt i offensiv kraft, förvisso hade man en man mindre också så det kanske inte fanns så många alternativ egentligen, tanken var väl säkerligen att få matchen till straffar men det såg vi aldrig då Real Madrid kontrade in ett par mål och FC Bayern kunde bara boka biljetten hem till München.FC Bayern behöver föryngra sin trupp, man vinner tyvärr inte Champions League med en spelare som Xabi Alonso, Robben och Ribery börjar komma till åren och man behöver förstärka i offensiven, utan Lewandowski så har FC Bayern ingen anfallare i truppen som är en renodlad striker. Mycket behöver göras för att ro hem Champions Leaguebucklan till München igen, tyvärr är marginalerna små i denna turnering men vi kan slå oss för bröstet idag och säga: Vi kämpade tappert, ända in i slutet.