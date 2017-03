Det blir maränger i kvartsfinalen

Ett klassiskt stormöte som kommer locka människor världen över framför TV:n under våren, jag skriver naturligtvis om två potentiella finalister, där bara ett kan gå vidare.

Speldatum enligt nedan:

FC Bayern München - Real Madrid : 2017-04-12

- Real Madrid : 2017-04-12 Real Madrid - FC Bayern München : 2017-04-18

2017-03-17 15:25:03

Idag blev det alltså klart att FC Bayern möter Real Madrid i Champions League s kvartsfinal 16/17, båda lagen har lyft bucklan i den mest prestigefyllda turneringen på jordklotet dom senaste säsongerna. Ett av lagen går till semifinal, och eventuellt en final. Mycket står på spel under våren, både FC Bayern och Real Madrid har ett par tuffa matcher i ligan framför sig. Bayern har en fördel att man har ett poängförsprång på 10 poäng i ligan vilket gör att man har råd att bomma någon match i ligan för att helt och hållet fokusera på dubbelmötet mot dom spanska giganterna. Detta är ett möte jag egentligen hade sett i som finalmatch, men ibland får man ta tjuren i hornen och kavla upp armarna i ett tidigare skede ifall man vill vinna titeln.Till Real Madrids fördel så avslutar spanjorerna dubbelmötet på hemmaplan, vilket kan ge en psykologisk fördel. Det gäller att hålla koll på Sergio Ramos denna gången ifall man vill vidare, den gänglige mittbacken har en potential att lyfta sig och hela laget i stunder som är mest kritiska. Till FC Bayerns fördel så talar ett någorlunda lättare spelschema och en skadefri trupp, duon "Robbery" lever för sådana här matcher och kan mycket väl vara på spelhumör när studen är kommen.På pappret så ser det ut att vara den mest prestigefyllda kvartsfinalen i årets upplaga, vi på SvenskaFans FC Bayern önskar bägge lagen lycka till och må det bästa laget vinna.Ett klassiskt stormöte som kommer locka människor världen över framför TV:n under våren, jag skriver naturligtvis om två potentiella finalister, där bara ett kan gå vidare.Bayerns första höst säsong under nya tränaren Carlo Ancelotti genererade en blandad reaktion hos Bayerns supportrar och hos oss i Svenskafans redaktionen. Trots att vi toppade tabellen som serieledare i slutet av december så hade höstens prestationer inkluderat flera mediokra insatser i ligan plus två förluster i Champions League, vilket gjorde att vi slutade andra i gruppen (nåt som vi Bayern fans inte är vana med). Dominansen som vi visade under sista året med Jupp Heynckes och stundtals underI tisdags lät man inget brännas vid när man säkrade kvartsfinalspel på stora scenen i Champions League. Imorgon är det återigen dags för BuLi-vardag där Frankfurt gästar Allianz Arena.FC Bayern slår än en gång ut Arsenal ur Champions LeagueOm några timmar är det dags för returen mellan Bayern München och Arsenal. Första matchen inleddes jämnt innan Bayern fullkomligt exploderade och gjorde fyra raka mål och fick slutresultatet 5 - 1.FC Bayern tar sig an ett skadedrabbat KölnSchalke kommer på besök när det ska spelas kvartsfinal i DFB-Pokal.Bayern välkomnar HSV på Allianz Arena i den 22:a omgången av årets Bundesliga upplaga.FC Bayern kan nog klassas som klubben med dom billigaste biljettpriserna av fotbollsvärldens giganter. Exempelvis kostar en snittbiljett till FC Bayerns matcher hälften så mycket som en snittbiljett till Arsenal i England. Nu har klubbledningen gått ut med att höja priset med 1€ på matchbiljetterna, men det finns en anledning till det.Det var en sedvanlig match i Bundesliga för Bayerns del till en början men matchen ändrades radikalt i matchens slutminuter och vi fick beskåda irritation och fula gester i Berlin.