En minst sagt tuff dag för Carlo

Efterspelet på Olympiastadion: Spottloskor och långfinger mot publiken

Det var en sedvanlig match i Bundesliga för Bayerns del till en början men matchen ändrades radikalt i matchens slutminuter och vi fick beskåda irritation och fula gester i Berlin.





Efterspelet var något helt annat. Det blev tumult och arga toner mellan spelarna på planen efter Bayern kvitterat så sent och hemmapubliken visade sitt missnöje genom att bland annat invänta Carlo Ancelotti när han var på väg till spelartunneln och sedan spotta på italienaren från läktaren, Ancelotti visade sitt missnöje mot denna horribla hord av fans och svarade med att peka finger åt dom. Denna sekvens spelades dock in och spred sig som en löpeld på sociala medier. Kommer Carlo Ancelotti att bli avstängd för denna gest? Det får tiden utvisa när det tyska förbundet har sagt sitt.



Sekvensen där Ancelotti pekar finger kan ses här: Hertha Berlin spelade matchen som man tänkt sig, laget ställde upp defensivt och man försökte på sig kontringar för att såra Bayern. Detta fick utdelning för hemmalaget då lagkaptenen Vedad Ibisevic dunkade in bollen bakom Neuer efter 21 spelade minuter och Bayern låg under stora delar av matchen. Man spelade väldigt statiskt och det hände inte så mycket i anfallsväg, hade man fått ur all energi på Arsenal några dagar tidigare? I matchens absoluta slutskede så blev det en hönsgård vid Herthas straffområde och Robbens skott mot Herthas mål trasslade till sig och då klev Robert Lewandowski fram och fick en tå på bollen som ändrade slutresultatet till 1-1, att Bayern vägrar förlora blev ett faktum.

0 KOMMENTARER 40 VISNINGAR 0 KOMMENTARER40 VISNINGAR VEDAD HADZIC

2017-02-21 08:29:48

FCB reser till huvudstaden för att ta sig an Hertha Berlin.Då är det dags för det första av de två årliga mötena mellan Bayern och Arsenal. För några år sedan kändes detta mötet nytt och intressant, men nu är det inte längre nytt, men likväl intressant.Bayern München åker till grannstaden för att möta Ingolstadt.Bayern München tar emot VFL Wolfsburg på Allianz Arena.Bayern München tar sig an Schalke i Philip Lahms 500:e match för klubben.Bundesligas svagaste defensiv tar sig an ligans starkaste offensiv.Bayern München reser till Freiburg för att möta nykomlingen i årets första Bundesligamatch.Arjen Robben har varit i klubben sedan 2009 och nu har han förlängt sitt utgående kontrakt med klubben.Två tyska landslagspelare klara för FC Bayern München.