FC Bayerns Karl-Heinz Rummenigge, en av initiativtagarna till återuppbyggnaden av klubbhuset

FC Bayern - Ett nedbrunnet klubbhus skall återuppbyggas

FC Bayern kan nog klassas som klubben med dom billigaste biljettpriserna av fotbollsvärldens giganter. Exempelvis kostar en snittbiljett till FC Bayerns matcher hälften så mycket som en snittbiljett till Arsenal i England. Nu har klubbledningen gått ut med att höja priset med 1€ på matchbiljetterna, men det finns en anledning till det.





Det är inte första gången FC Bayern har ställt upp för andra klubbar inom Tysklands fotbollssfär. Man har tidigare hjälpt FC St Pauli, Borussia Den klassiska klubben FC Teutonia München fick se sitt klubbhus bli till eld, damm och bråte strax innan jul förra året har inte haft det lätt. Den klassiska klubbens centralpunkt brann ner till grunden och skadorna uppges vara så stora som till 250 000 €, drygt 2,5 miljoner svenska kronor. Klubben som har totalt 30 lag registrerade (varav 23 är ungdomslag) har inte haft någon möjlighet att spela hemmamatcher sedan branden inträffade får nu en hjälpande hand av FC Bayern. Klubbledningen har beslutat att höja matchpriset i bland annat amatörderbyt mellan FC Bayern II - 1860 München II med 1€ för att donera alla matchintäkter till FC Teutonia München, så att klubben kan finansiera återuppbyggnaden av sitt klubbhus."FC Teutonia är en anrik klubb inom Münchenregionen med sin fantastiska ungdomssatsning. Med denna handling så vill vi visa solidariteten mellan klubbarna i München. fansen och fotbollen. Jag hoppas innerligt att vi kan hjälpa FC Teutonia tillbaka så att deras verksamhet snabbt återgår till det normala" svarade Karl - Heinz Rummenigge, FC Bayerns CEO.Klas Neuner, FC Teutonias president svarade med att: "Vi är hjärtligt tacksamma över att få höra om detta fantastiska ingripande från FC Bayerns håll, vi är mycket tacksamma".Det är inte första gången FC Bayern har ställt upp för andra klubbar inom Tysklands fotbollssfär. Man har tidigare hjälpt FC St Pauli, Borussia Dortmund och stadsrivalen 1860 München med finansiella nödpaket så att klubbarna skulle klara av vardagen inom den tyska fotbollsvärlden.

2017-02-21 12:48:41

