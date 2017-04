2017-04-26 20:45

Bayern München - Dortmund



Der Klassiker

FC Bayern München - Dortmund

Traditionen fortsätter.

FC Bayern München



Förra matchen



Efter den tunga förlusten mot Real Madrid i Champions League kom Mainz på besök i den förra ligaomgången. Gästerna fick en drömstart efter att Arturo Vidal tappade bollen strax utanför straffområdet. Detta resulterade i att Bojan Krkic gjorde sitt första Bundeliga-mål.



Mainz ledning varade inte så länge. På en kontring slog nämligen den gamla duon, Ribery och Robben, till och 1-1 var ett faktum. Strax innan halvtid fick Mainz en straff och Daniel Brosinski sköt in sitt första mål för säsongen.



I den andra halvleken pressade Bayern på men hade svårt att få hål på Mainz försvar. Det dröjde till den 73:e minuten när Thiago tog saker i egna händer och avfyrande ett skott utanför straffområdet som gick hela vägen in bakom Mainz målvakt Jannik Huth.



Matche slutade 2-2 och Bayern kunde vara tacksamma för att Rasenballsport Leipzig också kryssade i den förra omgången mot Schalke. Därmed leder FCB fortfarande ligan med åtta poäng.



Status



Bayern-lägret har lagt det bittra uttåget ur Champions League bakom sig och fokuserar nu helt och hållet på att ta hem både ligan och cupen.



-”Cupen är väldigt viktig, vi vill till Berlin och vi måste vinna. Dortmund är dock ett väldigt farligt lag, så vi måste vara på våran vakt.”, sa Carlos Ancelotti inför matchen mot Dortmund.



-”Vi vet hur underbar matchen i Berlin är. Vi måste dit och därför måste vi vinna. Det kommer bli en intensiv match.”, sa Arjen Robben inför mötet mot Dortmund.



Skadesituationen



Alla är tillgängliga till matchen förutom Manuel Neuer (bruten fot). David Alaba är osäker till spel efter att ha dragit på sig en skada mot Mainz i den förra omgången.



Dortmund



Precis som Bayern åkte Dortmund ur Champions League förra veckan efter att man förlorade mot Monaco med sammanlagt 6-3.



I den förra ligaomgången studsade man dock tillbaka på vinnarspåret efter ett målkalas på Borussia Park mot Mönchengladbach. Marco Reus placerade in 1-0 på straff, men strax innan halvtid kvitterade kaptenen Lars Stindl.



Den andra halvleken började med att Oscar Wendt slog in en boll i Dortmunds straffområdet som Marcel Schmelzer oturligt nog styrde in i eget mål. I den 57:e minuten byttes Aubameyang in och endast två minuter senare placerade han in sitt 27:e ligamål för säsongen efter en vacker framspelning av Dembele. Det såg sedan länge ut som att båda lagen skulle ta med sig en poäng från matchen, men i den 87:e minuten nickade Raphaël Guerreiro in slutresultatet 3-2.



I och med segern gick BVB om Hoffenheim i ligatabellen och ligger därmed nu på en tredjeplats, sex poäng bakom Rasenballsport Leipzig.



Status



Det är inte konstigt att hela klubben Dortmund har haft en tung period efter attentat för två veckor sedan. Spelarna och ledarna har varit starka och med fansens stöd kommer man klara detta.



En sak som både klubben och fansen fick glädja sig åt nyligen var att Nuri Sahin förlängde sitt kontrakt till 2021.



Skadesituationen



Thomas Tuchel har en långt skadelista att hålla koll på:

Mario Götze, André Schürrle, Marc Bartra, Sebastian Rode och Nuri Sahin är skadade. Mittbacken Sokratis är osäker till spel. Under tisdagens träning sprang han bara. Tuchel kommer avgöra först kort inpå matchen om han startar eller inte, precis som fallet med Alaba i Bayern.



Extra:



Det senaste åren har lagen alltid möts i slutfasen av cupen.



2012 - Final

Dortmund vann med 5:2. En vecka senare vann Bayern Champions League finalen mot just Dortmund.



2013 - Kvartsfinal

FC Bayern vinner med 1-0. Arjen Robben gör matchens enda mål.



2014 - Final

FC Bayern vinner återigen. Denna gång efter förlängning med 2-0.



2015 - Semifinal

1-1 efter 120 minuter. Dortmund vinner slutligen på straffar efter att ingen FCB-spelare träffar mål från elva meter.



2016 - Final

Återigen är det oavgjort efter 120 minuter (0-0). Denna gång vann dock Bayern med 4-3 på straffar.



2017 - Final

?



Var: Allianz Arena

När: Onsdag den 26 april klockan 20:45 (Viasat)

Domare: Gräfe



Troliga startevlor



FC Bayern München



Neuer - Bernat (Alaba) - Hummels - Boateng - Lahm - Alonso - Vidal - Thiago - Robben - Müller - Lewandowski



Dortmund



Bürki - Schmelzer - Bender - Ginter - Piszczek - Weigl - Castro - Guerreiro - Reus - Pulisic - Aubameyang

