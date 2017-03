2017-03-04 15:30

FC Köln - Bayern München



Inför 1.FC Köln - FC Bayern München

FC Bayern tar sig an ett skadedrabbat Köln



1.FC Köln



Förra matchen



Köln fortsatte med sin negativa trend denna säsong när laget förlorade mot RB Leipzig med 3-1 förra ligaomgången. Därmed har Köln inte vunnit någon av matcherna mot de aktuella top åtta lagen i Bundesliga.



Emil Forsberg öppnade målskyttet redan efter fem minuterna för Leipzig och innan den första halvleken var slut hade Dominic Maroh gjort självmål. Yuya Osako gav Köln hopp när han sköt in reduceringen i den 53:e minuten, men Leipzigs vassaste målskytt i år, Timo Werner, sköt in sitt 13:e mål för säsongen och därmed slutresultatet 3-1.



Därmed ligger Köln just nu på en sjundeplats i Bundesliga, två poäng bakom Eintracht Frankfurt.



Status



Den största snackisen i Köln är att klubben tackade först nej till ett 40 miljoner € bud på Modeste från Kina och kort därpå även nej till ett 50 milj. € bud. Tydliga tecken från klubben att de inte vill förlora sin farligaste målskytt. Anthony Modeste har sammanlagt gjort 17 mål på 22 ligamatcher, mer än hälften av klubbens ligamål (31) denna säsong.



Skadesituationen



Köln har ett par tunga avbräck - Leonardo Bittencourt är skadad, kaptenen Jonas Hector är avstängd och målvakten Timo Horn är osäker till spel på grund av en tidigare skada. Därutöver är Marcel Risse och Sehrou Guirassy skadade.



Bayern München



Förra matchen



Bayerns senaste tävlingsmatch var mot Schalke 04 i DFB-Pokal. Lewandowski släckte Schalkes hopp väldigt fort när han chippade in 1-0 målet redan i den tredje minuten. 13 minuter senare nickade Thiago in 2-0 och innan klockan hann slå 30 hade Lewy slagit till igen, 3-0 i halvlek.



Den andra halvleken fick vi inte beskåda några mål, men ett rött kort av vår egna utlånade Holger Bastuber som tacklade Javi Martinez i den 77:e minuten.



Stabil seger och en stor eloge för Ribery som var tillbaka på planen igen efter sin skada och visade direkt vartt ribban ska vara. Fransmannen var nämligen delaktig i alla målen och visade varför han fortfarande spelar på denna nivå.



Status



Ryktades i veckan om att den före detta FCB-mittfältaren Mark Van Bommel skulle ta över andralaget, men enligt uppgifter ska han nu ha förnekat detta. Vi får se vad framtiden har att ge.



Skadesituationen



Alla spelare är tillgängliga till matchen. Det betyder att Boateng står inför sin comeback efter sin börstoperation i december.



Inför matchen



Senast lagen möttes slutade matchen 1-1. Kimmich och Modeste stod för målproduktionen den gången.



Xabi Alonso, Mats Hummels och Javi Martinez är ett kort ifrån en avstängning.



-” Det blir en tuff match. Köln är ett välorganiserat lag, men jag tror på våran förmåga.”, sa Ancelotti inför matchen.



Var: Rhein Energie Stadion

När: Lördag den 4 mars 15:30 (Eurosport)

Domare: Dr. Jochen Drees



Troliga startevlor:



1.FC Köln



Kessler - Maroh - Subotic - Heintz - Sörensen - Rausch - Clemens - Höger - Jojic - Osako, Modeste



FC Bayern München



Neuer - Alaba - Martinez - Hummels - Lahm - Kimmich - Alonso - Ribery - Müller - Coman - Lewandowski

2017-03-03 14:47:00

