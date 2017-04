Inför Bayer Leverkusen - Bayern München

Efter veckans tunga förlust reser FCB till Leverkusen för att ta sig an B04 i helgens ligaomgång.

Bayer Leverkusen



Förra matchen



Leverkusen mötte Rasenballsport Leipzig förra ligaomgången - inför matchen hade Leverkusen endast inkasserat fyra poäng på de senast sex ligamatcherna. Interim-tränaren Tayfun Korkut hoppades på att kunna vända den negativa trenden, men han lyckades inte. Istället vann Leipzig med 1-0 och Leverkusen ligger därmed på en 12:e plats i Bundesliga, en poäng bakom Werder Bremen.



Status



Storklubben Bayer Leverkusen satsade stort inför säsongen men har inte als lyckats nå upp till förväntningarna. B04 har skrapat ihop 35 poäng på 28 matcher - tio vinster, fem kryss och tretton förluster.

Svårt att peka ut ett problem i Leverkusen - bakåt har man släppt in 44 mål på 28 matcher och framåt har man enbart gjort 42 mål. Tydligt att helheten i sig inte fungerar, med tanke på det kvaliteter som finns inom laget.



Skadesituationen



Jonathan Tah, Lars Bender och Javier Hernandez är skadad.

Hakan Calhanoglu är avstängd och Wendell är osäker till spel.



Bayern München



Förra matchen



Förra helgen tog Bayern en imponerande 4-1 seger mot Dortmund och i onsdags inkasserade man en bitter 2-1 förlust mot Real Madrid.



Vidal gav Bayern ledningen mot Real Madrid i den 25:e minuten när han nickade in en hörna. Strax innan halvtid hade han även chansen att utöka ledningen när FCB blev tilldömda en straff - men chilienaren sköt högt över målet.



Istället slog Cristiano Ronaldo till i början av den andra halvleken. Bayern pressade på, men lyckades inte skapa något farligt framåt - tydliga tecken på att Robert Lewandowski saknades mer än vad man kanske hade insett innan matchen.



Javi Martinez drog på sig två billiga gula kort inom ramen av tre minuter med 30 minuter kvar av matchen. Detta utnyttjade Real - Ronaldo placerade in sitt 100:e Champions League mål i sin 100:e CL-match i den 77:e minuten.



Stor eloge till Manuel Neuer som gjorde ett par superräddningar - Real hade kunnat vinna med 4-1 om det inte vore för Neuer.



Status



Mycket bitterhet i Bayern-lägret efter veckans förlust, men Carlos Ancelotti är säker på att Bayerns chanser fortfarande är stora att avancera i CL.



”Vi är självklart inte nöjda. Jag känner dock mina spelare väl och vet att de kommer spela med karaktär och personlighet. Jag är säker på att vi kan studsa tillbaka (mot Leverkusen) och därefter har vi tid att tänka på returen mot Real Madrid.”, sa Carlos Ancelotti inför matchen helgens BL-omgång.



Skadesituationen



Förutom Mats Hummels och Robert Lewandowski måste Ancelotti klara sig utan Jéròme Boateng som har dragit på sig en mindre skada och måste vila.



Extra: Det är första gången den här säsongen som Robert Lewandowski inte är tillgänglig för Bayern i Bundesliga.

Leverkusen har inte tagit poäng mot något av de nuvarande topp tre lagen i årets ligaspel - Bayern München, Rasenballsport Leipzig och Hoffenheim.

När: Lördag den 15 april klockan 18:30 (Eurosport)

Var: Bayarena

Domare: Daniel Siebert



Troliga startelvor:



Bayer Levekusen



Leno - Hilbert, Jedvaj, Toprak, Henrichs - Baumgartlinger, Kampl - Bellarabi, Havertz, Brandt - Volland



Bayern München



Neuer - Rafinha, Javi Martinez, Alaba, Bernat - Kimmich, Xabi Alonso - Coman, Thiago, Douglas Costa - T. Müller Leverkusen mötte Rasenballsport Leipzig förra ligaomgången - inför matchen hade Leverkusen endast inkasserat fyra poäng på de senast sex ligamatcherna. Interim-tränaren Tayfun Korkut hoppades på att kunna vända den negativa trenden, men han lyckades inte. Istället vann Leipzig med 1-0 och Leverkusen ligger därmed på en 12:e plats i Bundesliga, en poäng bakom Werder Bremen.Storklubben Bayer Leverkusen satsade stort inför säsongen men har inte als lyckats nå upp till förväntningarna. B04 har skrapat ihop 35 poäng på 28 matcher - tio vinster, fem kryss och tretton förluster.Svårt att peka ut ett problem i Leverkusen - bakåt har man släppt in 44 mål på 28 matcher och framåt har man enbart gjort 42 mål. Tydligt att helheten i sig inte fungerar, med tanke på det kvaliteter som finns inom laget.Jonathan Tah, Lars Bender och Javier Hernandez är skadad.Hakan Calhanoglu är avstängd och Wendell är osäker till spel.Förra helgen tog Bayern en imponerande 4-1 seger mot Dortmund och i onsdags inkasserade man en bitter 2-1 förlust mot Real Madrid.Vidal gav Bayern ledningen mot Real Madrid i den 25:e minuten när han nickade in en hörna. Strax innan halvtid hade han även chansen att utöka ledningen när FCB blev tilldömda en straff - men chilienaren sköt högt över målet.Istället slog Cristiano Ronaldo till i början av den andra halvleken. Bayern pressade på, men lyckades inte skapa något farligt framåt - tydliga tecken på att Robert Lewandowski saknades mer än vad man kanske hade insett innan matchen.Javi Martinez drog på sig två billiga gula kort inom ramen av tre minuter med 30 minuter kvar av matchen. Detta utnyttjade Real - Ronaldo placerade in sitt 100:e Champions League mål i sin 100:e CL-match i den 77:e minuten.Stor eloge till Manuel Neuer som gjorde ett par superräddningar - Real hade kunnat vinna med 4-1 om det inte vore för Neuer.Mycket bitterhet i Bayern-lägret efter veckans förlust, men Carlos Ancelotti är säker på att Bayerns chanser fortfarande är stora att avancera i CL.”Vi är självklart inte nöjda. Jag känner dock mina spelare väl och vet att de kommer spela med karaktär och personlighet. Jag är säker på att vi kan studsa tillbaka (mot Leverkusen) och därefter har vi tid att tänka på returen mot Real Madrid.”, sa Carlos Ancelotti inför matchen helgens BL-omgång.Förutom Mats Hummels och Robert Lewandowski måste Ancelotti klara sig utan Jéròme Boateng som har dragit på sig en mindre skada och måste vila.

0 KOMMENTARER 84 VISNINGAR 0 KOMMENTARER84 VISNINGAR KEVEN BADER

keven.james.bader@gmail.com

På Twitter: @7evenBader

2017-04-15 10:52:33

ANNONS:

Fler artiklar om Bayern München

Bayern München

2017-04-15 10:52:33

Bayern München

2017-04-12 23:02:00

Bayern München

2017-04-12 08:31:59

Bayern München

2017-04-07 22:53:32

Bayern München

2017-04-03 16:07:57

Bayern München

2017-03-31 16:29:07

Bayern München

2017-03-30 18:38:00

Bayern München

2017-03-24 12:35:41

Bayern München

2017-03-17 15:25:00

Bayern München

2017-03-14 20:18:50

ANNONS:

Efter veckans tunga förlust reser FCB till Leverkusen för att ta sig an B04 i helgens ligaomgång.Om man vill sammanfatta kvällens match mot CF Real Madrid så kan man endast läsa rubriken för att bilda sig en uppfattning.Då är det dags för det på förhand kanske hetaste mötet av alla kvartsfinaler. Ett möte som för några år sedan som blev dömt som det bästa mötet i Champions Leagues historia. Ett möte som några år senare slutade ensidigt åt andra hållet. Ett möte med känslor och prestige utöver det vanliga."DER KLASSIKER"Veckomatch i Bundesliga - Bayern reser till Sinsheim för att ta möta HoffenheimBayernderby i helgens ligaomgång när Augsburg kommer till Allianz Arena.FC Bayerns nummer 1 får se de kommande två matcherna från läktaren på grund av en skada.När landslagsveckan är i full gång så är det inte mycket aktivitet på Säbener Straße, men några sliter fortfarande bakom kulisserna.Ett klassiskt stormöte som kommer locka människor världen över framför TV:n under våren, jag skriver naturligtvis om två potentiella finalister, där bara ett lag kan gå vidare.Bayerns första höst säsong under nya tränaren Carlo Ancelotti genererade en blandad reaktion hos Bayerns supportrar och hos oss i Svenskafans redaktionen. Trots att vi toppade tabellen som serieledare i slutet av december så hade höstens prestationer inkluderat flera mediokra insatser i ligan plus två förluster i Champions League, vilket gjorde att vi slutade andra i gruppen (nåt som vi Bayern fans inte är vana med). Dominansen som vi visade under sista året med Jupp Heynckes och stundtals under