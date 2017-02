2017-02-25 15:30

Bayern München - Hamburger SV



Inför Bayern München - Hamburg SV

Bayern välkomnar HSV på Allianz Arena i den 22:a omgången av årets Bundesliga upplaga.

Historia



Det senaste sju matcherna lagen emellan på Allianz Arena har slutat i enbart segrar för Bayern München och en målskillnad på 37-3.



Denna ligasäsong har Thomas Müller endast gjort ett ligamål - mot HSV har han dock legat bakom 17 mål i det senaste tolv mötena lagen emellan.



Detta blir Carlos Ancelotti 1000:e match som tränare.



Bayern München



Förra matchen



Förra helgen reste FCB till Berlin för att möta Hertha. Det såg länge ut som att hemmalaget skulle vinna efter att Vedad Ibisevic gjorde 1-0 i den första halvleken.



I matchens sista spark kvitterade Bayern München genom Robert Lewandowski. Den polska målsprutan gjorde därmed sitt 16:e ligamål för säsongen och räddade ett viktigt poäng för ligaledarna.



Status



Två glada nyheter i Bayern München lägret - Frank Ribery och Jérôme Boateng är tillbaka i lagträningen. Fransmannen kommer med stor sannolikhet få hoppa in och göra sin comeback mot Hamburg. Boateng åt andra sidan kommer nog behöva lite mer tid innan han är redo för match.



Inför matchen



- ”Ribery är redo. Han har tränat bra denna vecka och kommers sitta på bänken imorgon.” , sa Ancelotti inför matchen.



- ”Xabi Alonso har små problem. Vi kommer inte riskera något.”, sa Ancelotti inför matchen.



Skadesituationen



Xabi Alonso kommer med största sannolikhet vilas på grund av en liten skada. Förutom honom är alla tillgängliga.



Hamburg SV



Förra matchen



Hamburg har på det senaste tre ligamatcherna vänt på sin negativa trend - två segrar och ett kryss. I den förra omgången spelade HSV 2-2 mot nykomlingen Freiburg och är därmed på 15:e plats i Bundesliga, två poäng bakom Wolfsburg och en poäng framför Bremen.



Status



Lagets två målfarligaste spelare är för tillfället mittbacken Kyriakos Papadopoulos och Aaron Hunt. Båda har gjort två mål var på det senaste tre matcherna.



Skadesituationen



Markus Gisdol har hela truppen tillgänglig förutom Kyriakos Papadopoulos.



Var: Allianz Arena

När: Lördag den 25 februari 15:30 (Eurosport)

Domare: Bastian Dankert



Troliga startevlor



Bayern München



Neuer - Lahm - Martinez - Hummels - Alaba - Sanches - Vidal - Robben - Thiago - Costa - Lewandowski



Hamburg SV



2017-02-24 15:37:09

