2017-02-04 15:30

Bayern München - Schalke 04



Philipp Lahm står inför sin 500:e match för klubben.

Inför Bayern München - Schalke 04

Bayern München tar sig an Schalke i Philip Lahms 500:e match för klubben.

FC Bayern München



Förra matchen



I den senaste omgången reste Bayern München till Bremen för att ta sig an Werder. Precis som fjolåret bjöd Alaba på ännu en frisparkspärla mot Bremen strax innan halvtid. Innan dess hade holländaren Arjen Robben redan gjort sitt sjätte mål för säsongen.



Bremen kämpade och fick slutligen in ett reduceringsmål genom Max Kruse. Målet räckte inte och matchen slutade 1:2 för Bayern. Det var Bayern Münchens 13:e seger i rad mot Bremen - så många gånger i rad har ett lag aldrig vunnit mot ett annat lag i Bundesliga.



Utropstecken



Glada nyheter för Bayern-fansen - Vidal och Thiago är tillbaka i truppen mot Schalke.



Kaptenen Philip Lahm kommer göra sin 500:e match för Bayern München om han spelar mot Schalke.



-” Schalke är ett bra lag. Bättre än vad det ligaplaceringen säger.” , sa Ancelotti inför matchen.



Februari är en bra månad för Bayern, iallafall statistiskt. På det senaste 25 tävlingsmatcherna har Bayern inte förlorat en enda gång. Den senaste förlusten var för fem år sedan och det var i Champions League mot Basel, 1:0.



Skadelistan



Frank Ribery och Boateng missar matchen på grund av skada. Kimmich är inte tillgänglig på grund av sjukdom.



Schalke 04



Markus Weinzierl har inte fått den starten i Schalke som han hoppades på. Laget ligger just nu på en 11:e plats i Bundesliga.



Förra matchen



Schalke tog emot Frankfurt i den senaste omgången. En match som Schalke återigen underpresterade i och inkasserade därmed sin nionde förlust för säsongen. Frankfurt vann med 1:0.



Utropstecken



Klubbens stora problem är målproduktionen framåt. En stor anledning till detta är att anfallaren Embolo, Huntelaar och Di Santo är skadade. Framförallt den förstnämnda saknas mycket. Schweizaren gjorde bra ifrån sig i höstas, men på grund av en skada är han borta fram tills slutet utav mars.



”Vårt största problem är att det saknas åtta till tio anfallsmål.”, sa tränaren Markus Weinzierl inför matchen.



Det blir ett kärt återseende. FCB-lånet Badstuber kan göra sin första match för Schalke mot sin ”gamla”-klubb Bayern.



Skadelistan



Anfallstrion Enbolo, Huntelaar och Di Santo är skadade såväl som ytterbackarna Baba och Coke.



Var: Allianz Arena

När: Lördage den 4 februari 15:30

Domare: Marco Fritz



Troliga startelvor:



Bayern München



Neuer - Alaba - Martinez - Hummels - Lahm - Vidal - Alonso - Robben - Müller - Lewandowski



Schalke 04



2017-02-03 16:18:36

