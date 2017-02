Inför DFB-Pokal kvartsfinal

Schalke kommer på besök när det ska spelas kvartsfinal i DFB-Pokal.

Historia



-Bayern München har nått kvartsfinalerna i DFB-Pokal det senaste tio åren - inget annat lag har lyckats med detta.



-Schalke har vunnit näst flest DFB-Pokaler, fem stycken. Bayern München ligger etta med 18 vunna titlar.



-Det senaste 13 matcherna lagen emellan har Bayern inte förlorat.



Bayern München



Förra matchen



Bayern fortsatte sin tradition mot Hamburg. Matchen slutade 8-0 och därmed har Bayern vunnit det senaste sju matcherna mot Hamburg med en målskillnad på 44-3.



Vidal öppnade målskyttet denna gång och Lewandowski sköt därpå in tre mål. Alaba gjorde därefter sitt andra mål för säsongen och inhopparen Kingsley Coman gjorde sina första två mål för säsongen. Robben avslutade sedan målproduktionen och Bayern leder därmed forfarande Bundesliga med fem poäng framför RB Leipzig.



Thomas Müller som inte riktigt har lyckats med målproduktionen gjorde även denna gång inget mål, men han fick mycket lovord av Ancelotti. Italienaren sa att han tyckte att Müller var bäst på planen med sina löpningar och tre framspelningar.



Status



I måndags fyllde klubben 117 år och firade med att lansera en egen lineär tv-kanal. Denna tv-kanal kan man få på sin tv om man befinner sig i Tyskland eller via hemsidan/appen.



Inför matchen



-”Just nu har vi en riktig bra inställning. Utan denna inställning kan vi inte visa våran kvalitet.”,

-”Matchen mot Hamburg gav oss självförtroende. Imorgon är en annan match. Vi vill nå semifinalen.”, sa Ancelotti inför matchen



Skadesiuationen



Boateng är tillbaka i lagträningen, men mittbacken är inte redo för spel ännu. Renato Sanches är osäkra till spel på grund av en förkylning. Även Alaba är osäker till spel på grund av en mindre skada.



Schalke 04



Förra matchen



Förra Bundesliga-omgången spelade Schalke oavgjort mot Hoffenheim, 1-1. Lagets målskytt var Alessandro Schöpf, hans tredje mål på det senaste tre tävlingsmatcherna. Österrikaren leder även den interna skytteligan med sju mål på 29 matcher.



I och med krysset ligger Schalke just nu på en 12:e plats i Bundesliga, en poäng bakom Mainz.



Status



Schalke har på det senaste fyra matcherna i Bundesliga inte inkasserat någon förlust - tre kryss och en vinst.



Lagets främsta svaghet i år är anfallsspelet - endast 26 mål på 23 matcher i Bundesliga. Detta beror framförallt på skadesituationen i anfallet.



Inför matchen



-”Vi vill utnyttja våra chanser i München. Rädda ska vi inte vara.”, sa tränaren Markus Weinzierl inför matchen.



-”Det kommer bli tufft. Bayern har stora ambitioner och vårt mål är att förstöra det för dem.”, sa Holger Bastuber.



Skadesituationen



Sedan tidigare är Coke, Baba Rahman och Naldo skadade. Franco Di Santo och framförallt Breel Embolo frånvaro på grund av skada är den största anledningen till att anfallsspelet inte har gått så bra den här säsongen.



Var: Allianz Arena

När: Onsdag den 1 mars 20:45 (Viasat)

Domare: Daniel Siebert



Troliga startevlor:



Bayern München



Neuer - Alaba - Martinez - Hummels - Rafinha - Kimmich - Vidal - Alonso - Müller - Robben - Coman - Lewandowski



Schalke 04



Fährmann - Nastasic - Badstuber - Höwedes - Stambouli - Bentaleb - Goretzka - Schöpf - Kolasinac - Burgstaller - Moting

2017-02-28 15:59:18

Schalke kommer på besök när det ska spelas kvartsfinal i DFB-Pokal.