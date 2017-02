Inför Europapokal Achtelfinale: FC Bayern München - Arsenal

Då är det dags för det första av de två årliga mötena mellan Bayern och Arsenal. För några år sedan kändes detta mötet nytt och intressant, men nu är det inte längre nytt, men likväl intressant.

Ja, mötet mellan Bayern och Arsenal är kanske det mest intressanta på flera år. Bayern med ett sämre och skakigare spel än på många år medan Arsenal också sett mediokra ut, men som ändå kanske har visat mer än Bayern under de senaste månaderna. Bayern har haft en skakig inledning på 2017 med mycket dåligt spel där man spelat 0 - 0 länge och avgjort sista fjärdedelen av matchen med ett eller två mål. Spelet har varit statiskt och orörligt och anfallsspelet fantasilöst. Trots det har spelet blivit betydligt mycket bättre när man väl växlat upp. Frågan är alltså om man kan växla upp en hel match och hålla sig på den nivån i 90 minuter? Spelarna själva är övertygande om att man kan det. Man kritiserar sitt eget spel och lovar bättring och framsteg. Ancelotti verkar också vara lugnet själv, som att han vet att det kommer bli mycket bättre, men å andra sidan, har någon någonsin sett Ancelotti stressad och upprörd? Själv tror jag givetvis att laget har det i sig. Det är Lahms sista år och för Robben och Ribéry börjar insikten om karriärens slut bli allt mer klar och tidsspannet för att vinna en till Champions League titel minskar för varje säsong. Med andra ord är det de tre ledarna, för de är kapten och vicekaptener, som måste få igång laget. Ingen av dem är en ledare som Effenberg eller Kahn som talar till hela laget och skriker igång dem, men imorgon måste nog vara ett undantag. De måste göra något för att visa att det krävs mer än vad som visats hittills.Rent formmässigt är det alltså rätt grått för München laget. På skadefronten är det inte heller helt ljust. Boateng som är en ledare på planen och möjligen den bästa backen Bayern har missar på grund av skada. Detsamma gör även Ribéry, så brandtalet han måste ge får ske före match. Sedan fick Alonso en smäll på träning efter en kollision med Martinez och även om han är tillbaka är den gamle mannen säkerligen inte 100%. De lite mer positiva nyheterna är att Thiago är tillbaka och redo för spel, trots att utsikterna när skadan skedde var att han skulle missa matchen.Arsenal å sin sida har haft en helt ok form under 2017 där man stundtals sett riktigt bra ut, men där det på senare tid börjat gå aningen nedåt i formkurvan. Man vann visserligen senast mot bottenlaget Hull med 2 - 0, men de två matcherna innan var torsk mot Watford hemma och mot Chelsea borta. Nu har Chelsea varit riktigt bra i år, men om man såg matchen kändes det som att Arsenal förlorade den snarare än att Chelsea vann den. Man gjorde en hel del misstag och lät Chelsea ställa om på det sätt som de är mycket duktiga på. Med andra ord får Bayern hoppas att samma okoncentration föreligger för Arsenal och att man har en sämre dag igen.Skadeläget för Arsenal är det också i stora delar bra, men man saknar Ramsey som var så fruktansvärt dominant för någon säsong sedan, men efter en skada fallit tillbaka lite. Även Santi Cazorla missar matchen på grund av en ankelskada.Imorgon 20:45Stadion am Kurt Landauer WegMazic (Serbien)Neuer - Lahm, Martinez, Hummels, Alaba - Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Costa - LewandowskiChech - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs - Coquelin, Elneny - Walcott, Oxlade Chamberlain, Özil - SanchezWenn ich Nachts nicht schlafen kann, liegt es immer nur daran, dass du mich wach hältst die ganze Zeit, Bayern München für die Ewigkeit ooooooh! Du mein FCB! Wenn ich deine Farben sehe, das rot und weiß und das Kindl der Stadt, ich liebe München und lieg' föllig am Rand oooooooh!