Inför Europapokal Viertelfinale FC Bayern München - Real Madrid

Då är det dags för det på förhand kanske hetaste mötet av alla kvartsfinaler. Ett möte som för några år sedan som blev dömt som det bästa mötet i Champions Leagues historia. Ett möte som några år senare slutade ensidigt åt andra hållet. Ett möte med känslor och prestige utöver det vanliga.

Bayern kommer med en helt ok form till matchen. Man torskade okoncentrerat med ett B lag mot Hoffenheim som är ett av de bättre lagen i Bundesliga i år. Man skärpte sedan till sig mot Dortmund och körde över de senaste årens andra stora tyska lag med hela 4 - 1 hemma. I den matchen blev dock både Mats Hummels och Robert Lewandowski skadade. Hummels fick en skada på vristen och Lewandowski på axeln. Hummels missar därför matchen mot Real, båda mötena och kanske resten av säsongen. Lewandowski ska dock spela, men han fick avbryta gårdagens träning med 20 minuter kvar. Han ska dock spela även om han förmodligen kommer få spela med smärtor, något som Ancelotti inte ska vara glad över. Lewandowski är dock lagets ende anfallare förutom Müller som inte är en targetspelare och därför är Lewandowski vital för Bayern. Frågan är dock hur hans axel kommer att hålla mot spelare som Ramos som inte drar sig för att trycka till lite extra i alla lägen.De goda nyheterna för Bayern är att Boateng är borta. Med tre mittbackar i truppen är Boateng ett måste nu när Hummels är borta. Han är dock lite ringrostig, men hans passningsfot är fortfarande galant och vi måste få de där uppspelen som Hummels stått för upp till Thiago för att spelet ska komma ordentligt i rullning. En annan bra sak för Bayern är att man sett över alla möten med Real har vinnande statistik. 11 vinster och två oavgjorda på 22 matcher. Få lag i Europa kan säga att de har sådan statistik mot det lag med flest vinster i Champions League Real å sin sida har också haft en bra form även om det har varit lite tveksamheter. Man dominerade matchbilden mot Atlético, som man brukar göra, men man tappade in en sen kvittering. I övrigt har man slagit de flesta lag man mött, men spelet har inte sett så bra ut som tidigare under Zidane och i veckan fick Zidande för första gången frågor om sin framtid som tränare för Real Madrid. Spelmässigt har man enligt min uppfattning även gått över till att göra fler inlägg än tidigare. Cristiano Ronaldos spelstil har även ändrats lite där han nu spelar fram andra mer än går på egna avslut. Han gör fortfarande en mängd mål, men hans procentuella andel av Reals mål har gått ner från 35% till 20%, vilket fortfarande är en absurd stor del av målen, men aningen mindre än tidigare.På skadesidan har Real inte heller det alldeles glimmrande. Pepe har varit läktad ett tag på grund av kontraktssituationen likt Khedira för något år sedan. Han fick dock komma in och spela mer igen när Varane slog upp sin skada. Mot Atlético ådrog sig Pepe dock två brutna revben och missar mötena med Bayern, vilket innebär att Real är i samma situation som Bayern där de inte har några mittbacksreserver om Ramos eller Nacho skadar sig eller blir avstängda. För Real blev även Carvajal tveksam efter skadekänningar nu i veckan.Stadion am Kurt Landauer WegIkväll 20:45Rizzoli (Italien)Neuer - Lahm, Martinez, Boateng, Alaba - Xabi Alonso, Vidal, Thiago - Robben, Lewandowski, RibéryNavas - Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Bale, Benzema, Cristiano RonaldoBåde Boateng och Ramos står båda på så många gula att vid en varning missar de returen, vilket kan bli ödesdigert för båda lagen."Eine Abwehr aus GranitSo wie einst Real MadridSCHEIß MADRID!Und so zogen wir in die Bundesliga einUnd wir werden wieder Deutscher Meister seinOh FCB, oh FCB, oh FCB, oh FCB"