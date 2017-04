Inför FC Bayern München - 1.FSV Mainz 05

Weiter immer weiter!

FC Bayern München



Förra matchen



Som de flesta säkert vet så förlorade Bayern München mot Real Madrid i veckans Champions League match på Santiago Bernabéu.



Robert Lewandowski öppnade målskyttet i den 53:e minuten när han placerade in en straff. Cirka 20 minuter senare nickade Cristiano Ronaldo in kvitteringen, men kort därpå petade Sergio Ramos in bollen i eget mål. Därmed stod det 2-1 till Bayern och förlängningen var ett faktum. Men innan förlängningen fick Arturo Vidal sitt andra gula kort i den 84:e minuten - en man mindre och Carlos Ancelotti bestämde sig för att byta ut Lewandowski mot Joshua Kimmich för att därmed få mer balans i laget.



Förlängningen präglades av många märkliga domslut som ledde fram till att Ronaldo både gjorde sitt andra och tredje mål i matchen. Slutligen placerade Marco Asensio in slutresultatet 4-2.



Eftersnacket handlade för det mesta om domsluten. Personligen tycker jag att det är fruktansvärt bittert, men domarens handling är utom ens räckhåll. Istället får man se på vad Bayern gjorde bra och dåligt. Enligt mig genomförde FCB tre godkända halvlekar mot Real Madrid - första, tredje och fjärde i dubbelmötet.

Effektiviteten framåt fanns inte där och det är just därför Real vinner - märktes väldigt tydligt att Lewandowski saknades i den första matchen.