2017-04-08 18:30

Bayern München - Dortmund



Lewy VS Auba

Inför FC Bayern München - Borussia Dortmund

"DER KLASSIKER"

Bayern München



Förra matchen



Bayern München åkte på sin andra förlust i ligasammanhang i år när man förlorade mot Hoffenheim med 1-0 i den förra omgången. Målet gjordes av anfallaren Andrej Kramaric, ett skott som enligt mig inte var otagbart - mindre bra ingripande av andremålvakten Sven Ulreich.



Därmed leder Bayern München ligan nu med tio poängs marginal framför Rasenballsport Leipzig.



Status



Trots att första mötet mot Real Madrid är runt hörnet i Champions League, så är Carlos Ancelotti tydlig med att allt fokus just nu ligger på Dortmund.



-”Vi är medvetna om det tuffa spelschemat i april, men jag har stort förtroende till laget och dess kvaliteter.”



-” Om vi spelar bra mot Dortmund kommer vårt självförtroende vara bättre mot Real Madrid.”



—> sa Ancelotti inför matchen.



Skadesituationen



Negativa nyheter först - Manuel Neuer och Thomas Müller har inte återhämtat sig ännu från sina skador och kommer missa mötet mot Dortmund. Carlos Ancelotti menar dock att de ska vara redo inför Real Madrid matchen.



Den positiva nyheten är att Douglas Costa är tillbaka i matchtruppen och tillgänglig för spel efter sin knäskada.



Borussia Dortmund



Förra matchen



Dortmund tog som planerat tre viktiga poäng i det förra mötet mot Hamburg. Pierre Emerick-Aubameyang avslutade målskyttet när han sköt in 3-0 målet och sitt 25 ligamål för säsongen.



Tre viktiga poäng för BVB som just nu ligger på en fjärdeplats i Bundesliga, en poäng bakom Hoffenheim.



Status



Thomas Tuchel är självsäker inför mötet mot Bayern München:



-”I år har vi spelat bra som underdog och samtidigt presterat bra mot topplagen.”



Precis som Bayern München har även Dortmund en CL- match att tänka på. Dortmund ställs mot Monaco på tisdag.



Skadesituationen



På skadelistan hittar vi Marco Reus, Mario Götze, André Schürrle, Erik Durm och Sebastian Rode. Dessutom är playmakern Julian Weigl osäker såsom Lucas Piszcek, Shinji Kagawa och Marc Bartra.



Tunga avbräck för Dortmund, men man ska inte glömma att laget fortfarande är farligt framåt med bland annat Ousmane Dembele och Aubameyang.



Var: Allianz Arena

När: Lördag den 8 april klockan 18:30 (Eurosport)

Domare: Marco Fritz



Troliga startelvor:



FC Bayern München



Neuer - Alaba - Hummels - Boateng - Lahm - Vidal - Alonso - Thiago - Robben - Ribery - Lewandowski



Borussia Dortmund



Bürki - Guerreiro - Sokratis - Ginter - Pulisic - Castro - Merino - Schmelzer - Sahin - Dembele - Aubameyang

0 KOMMENTARER 96 VISNINGAR 0 KOMMENTARER96 VISNINGAR KEVEN BADER

keven.james.bader@gmail.com

På Twitter: @7evenBader

2017-04-07 22:53:32

ANNONS:

Fler artiklar om Bayern München

Bayern München

2017-04-07 22:53:32

Bayern München

2017-04-03 16:07:57

Bayern München

2017-03-31 16:29:07

Bayern München

2017-03-30 18:38:00

Bayern München

2017-03-24 12:35:41

Bayern München

2017-03-17 15:25:00

Bayern München

2017-03-14 20:18:50

Bayern München

2017-03-10 20:23:00

Bayern München

2017-03-07 23:33:00

Bayern München

2017-03-07 19:15:57

ANNONS:

"DER KLASSIKER"Veckomatch i Bundesliga - Bayern reser till Sinsheim för att ta möta HoffenheimBayernderby i helgens ligaomgång när Augsburg kommer till Allianz Arena.FC Bayerns nummer 1 får se de kommande två matcherna från läktaren på grund av en skada.När landslagsveckan är i full gång så är det inte mycket aktivitet på Säbener Straße, men några sliter fortfarande bakom kulisserna.Ett klassiskt stormöte som kommer locka människor världen över framför TV:n under våren, jag skriver naturligtvis om två potentiella finalister, där bara ett lag kan gå vidare.Bayerns första höst säsong under nya tränaren Carlo Ancelotti genererade en blandad reaktion hos Bayerns supportrar och hos oss i Svenskafans redaktionen. Trots att vi toppade tabellen som serieledare i slutet av december så hade höstens prestationer inkluderat flera mediokra insatser i ligan plus två förluster i Champions League, vilket gjorde att vi slutade andra i gruppen (nåt som vi Bayern fans inte är vana med). Dominansen som vi visade under sista året med Jupp Heynckes och stundtals underI tisdags lät man inget brännas vid när man säkrade kvartsfinalspel på stora scenen i Champions League. Imorgon är det återigen dags för BuLi-vardag där Frankfurt gästar Allianz Arena.FC Bayern slår än en gång ut Arsenal ur Champions LeagueOm några timmar är det dags för returen mellan Bayern München och Arsenal. Första matchen inleddes jämnt innan Bayern fullkomligt exploderade och gjorde fyra raka mål och fick slutresultatet 5 - 1.