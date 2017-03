2017-04-01 15:30

Bayern München - Augsburg



Jéróme Boateng är tillbaka.

Inför FC Bayern München - FC Augsburg

Bayernderby i helgens ligaomgång när Augsburg kommer till Allianz Arena.

FC Bayern München



Förra matchen



Innan landslagsuppehållet tog Bayern en viktig vinst borta mot Borussia Mönchengladbach. Matchen slutade 1-0 efter att Thomas Müller gjorde sitt andra mål för säsongen i Bundesliga i år.



Därmed rykte man ytterligare i tabellen när tvåan, Rasenballsport Leipzig, förlorade borta mot Werder Bremen med 3-0. Bayern München leder Bundesliga nu med 13 poängs marignal.



Status



Under veckan har de flesta spelarna varit på landslagsuppehåll - som tur har ingen kommit tillbaka skadad. Dock har Manuel Neuer dragit på sig en skada under onsdagsträningen i München. Neuer kommer missa de kommande två matcherna och sägs vara tillbaka till ”Der Klassiker” mot Dortmund nästa helg. Istället kommer Sven Ulreich göra säsongsdebut i Bundesliga.



Det har ryktas mycket om att Joshua Kimmich och Kingsley Coman kommer lämna Bayern till sommaren, något som tränaren Carlos Ancelotti tystar ner och menar på att båda två kommer stanna kvar i klubben.



Inför matchen



Javi Martinez och Xabi Alonso drog på sig var sitt gult kort förra matchen mot Gladbach och missar därmed matchen mot Augsburg. Istället kommer Jéróme Boateng få göra comeback i startelvan efter tre månaders frånvaro på grund av skada.



Som tidigare nämnt kommer Sven Ulreich ställa sig mellan stolparna, något som Carlos Ancelotti inte als är osäker över.



-”Vi har fullt förtroende för honom”, sa Ancelotti i presskonferensen inför matchen.



Skadesituationen



Alla spelare är tillgängliga förutom Douglas Costa och Manuel Neuer. Costa ska också vara tillbaka till matchen mot Dortmund nästa helg.



FC Augsburg



Förra matchen



Förra ligamatchen kryssade Augsburg mot nykomlingen Freiburg, 1-1. Konstantinos Stafylidis gjorde sitt fjärde mål för säsongen och leder därmed den interna skytteligan.



I och med poängen ligger Augsburg nu på en 14:e plats i Bundesliga, två poäng över kvalplatsen.



Status



Lagets stora problem denna säsong har varit målskyttet - 24 mål på 25 matcher. Augsburg har inte haft någon självklar målskytt och förlitar sig istället på sitt strukturerade och välorganiserade försvarsspel. Sammanlagt har laget släppt in 34 mål denna säsong.



En intressant detalj är att Augsburg har en sämre hemmastatistik än bortastatistik (brukar vara tvärtom):







Inför matchen



Tränaren Manuel Baum får trots skadesituationen vara tacksam för att Dominik Kohr, Jan Moravek, Daniel Baier och anfallaren Alfred Finnbogaon är tillbaka i matchtruppen efter skadeuppehåll.



Tydliga instruktioner från Baum inför matchen:



-” Vi vill vara modiga. Vi vill kämpa, ”bitas” och slita.”



Skadesituationen



Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Raphael Framberger, Jeffrey Gouweleeuw och Caiuby är skadade. Ja-Cheol Koo är avstängd efter fem gula kort.



Var: Allianz Arena

När: Lördag den 1 april 15:30 (Eurosport)

Domare: Christian Dingert



Troliga startevlor:



FC Bayern München



Ulreich - Lahm - Boateng - Hummels - Alaba - Kimmich - Thiago - Robben - Müller - Ribery - Lewandowski



FC Augsburg



