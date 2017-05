Inför FC Bayern München - Freiburg

Säsongens sista match är runt hörnet - dags att ta avsked.

Lahm startade sin professionella fotbollskarriär i Bayern München II säsongen 2001/2002.

Säsongen 03/04 till 04/05 var Lahm utlånad till Stuttgart och spelade 71 matcher för klubben.

Sammanlagt har de blivit 516 matcher (517 på lördag), 16 mål och 72 assist i FCB:s A-lag

Tre Champions League finaler - en Champions League seger

Åtta Bundesligatitlar (delat rekord med Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger och Mehmet Scholl)

Sju DFB-Pokal titlar

5 Bundesliga-titlar

3 DFB-Pokaler

1 Uefa Supercup-titel

1 VM för klubblag-titel

2 tyska Supercup-titlar

Helgens match mot Freiburg kommer bli Philipp Lahms sista match som professionell fotbollspelare.Här kommer en liten kort sammanfattning på hans imponerande karriär:Hans största styrka enlig höll en oerhört hög lägsta nivå. En rätt så anmärkningsvärd detalj är att Lahm aldrig har fått något rött kort under hela sin karriär. När han fick frågan från Bundesligas officiella hemsida svarar han så här på den frågan.-”Detta förklarar jag så här - jag ansträngde mig väldigt mycket för att hålla mig till reglerna.”Det finns många superlativ som man skulle kunna använda för att beskriva Lahm som fotbollspelare, jag gör det enkelt för mig och säger - Weltklasse!Den spanska välmeriterade mittfältaren, Xabi Alsonso, hade kanske inte den längsta historien med FC Bayern München, men under hans tre säsonger i klubben har han understrukit det som man redan visste om - en riktig gentleman utanför och på planen med en oerhört stor spelförståelse och känsliga fötter.Under sina tre säsonger vann Alonso tre ligatitlar och en DFB-Pokal i FC Bayern München.Sammanlagt har de blivit 116 matcher (117 på lördag), nio mål och elva assist i FCB-tröjan.Bayerns tredjemålvakt, Tom Starke, avslutar också sin karriär efter den här säsongen. Helgens match blir sammanlagt hans tionde match i FCB-tröjan sedan säsongen 12/13. Han har inte precis synts så ofta på planen, men han har alltid funnits där som backup utan att klaga.Sammanlagt har de blivit:Starkes nya roll är även inom ramen av Bayern München. Han ska nämligen bli målvakts koordinator i FC Bayerns Campus.I den förra omgången mötte FC Bayern nykomlingen Rasenballsport Leipzig - en match som enligt mig rankas som en av den mest underhållande matchen under årets BL-säsong.Leipzig tog ledningen redan efter 90 sekunder genom Sabitzer och självfallet stod Emil Forsberg för assisten.Robert Lewandowski kvitterade från elvameter efter att Bernardo tog hands i straffområdet. Det var dock inte den enda straffen i matchen - Emil Forsberg blev fälld i den 27:e minuten och Timo Werner placerade in 2-1 målet bakom Tom Starke.Den andra halvleken startade precis som den första - mål efter 90 sekunder. Denna gång spelade Forsberg fram Yussuf Poulsen och 3-1 var ett faktum.Bayern fortsatte att pressa på och fick in en reducering i den 60:e minuten genom Thiago. Spanjoren nickade in 3-2 målet och Bayern hade vittring på kvitteringen, men istället sköt Werner in sitt andra mål för matchen och Leipzig såg ut att plocka med sig alla tre poäng.De sista elva minuterna bjöd på en riktig upphämtning - Lewy nickade in 4-3 målet i den 84:e minuten. I den 91:a minuten placerade Alaba in kvitteringen på en frispark och slutligen gjorde Robben ett klassiskt ”Robben-mål” i den 95:e minuten och vändningen var fullbordad.Carlos Ancelotti sa inför matchen att detta skulle bli en fotbolls fest och det blev det minst sagt. Leipzig visade prov på sin kvalitet, men FCB var numret för stort och visade varför man återigen blev tyska mästare.I veckan släpptes nästa säsongs hemmaställ (klicka HÄR för att se) som är inspirerat av 70-talets upplaga av matchtröjor.Manuel Neuer, Sven Ulreich och Javi Martinez är skadade.Nykomlingen Freiburg har stått för en riktigt imponerande säsong. Laget ligger just nu på en sjätteplats i Bundesliga, en poäng bakom Hertha Berlin och en respektive tre poäng framför FC Köln och Werder Bremen.I den senaste ligaomgången kryssade Freiburg mot Ingolstadt (1-1). Maximilian Philipp stod för Freiburgs mål och gjorde därmed sitt nionde för säsongen. Anfallaren ligger därmed på en delad andra plats tillsammans med Nils Petersen i den interna skytteligan.Alla spelare är tillgängligaPhilipp Lahm kommer starta mot Freiburg och kommer därmed spela sin 517 match i Bayern-tröjan. Endast fem spelare har spelat fler matcher i klubbens historia - Georg Schwarzenbeck (520), Gerd Müller (541), Klaus Augenthaler (559), Sepp Maier (592) och Oliver Kahn (632).