Inför FC Bayern München - SV Darmstadt 98

Förra helgen blev det officiellt - Bayern München har återigen vunnit ligatiteln. Nu återstår tre matcher på den här säsongen.

FC Bayern München



Förra matchen



I och med att Leipzig och Dortmund tappade poäng förra omgången hade Bayern München chansen att knipa sin femta raka ligatitel om man vann mot Wolfsburg - en chans som spelarna tog vara på.



David Alaba öppnade målskyttet med en vacker frispark, därefter trillade målen in. Innan domaren blåste för den första halvleken hann Robert Lewandowski placera in 3-0 och därmed sitt andra mål i matchen.



Arjen Robben, Thomas Müller och slutligen Joshua Kimmich stod för var sitt mål i den andra halvleken. Matchen slutade 6-0 för FCB och Wolfsburgs tunga säsong nådde en ny bottennivå.



Status



Hela truppen vill fira ligatitel på hemmaplan med en storseger. Thomas Müller har även andra faktorer som motiverar honom i det sista tre ligamatcherna.



-”Vi vill försöka stötta Lewy så att han vinner skytteligatiteln.”



Just nu leder den polska anfallsstjärnan med 28 gjorda mål - ett mål mer än tvåan Aubameyang.



Carlos Ancelotti meddelade att det kommer bli en del rotation i de sista matcherna. Han har hittills garanterat en startplats för Joshua Kimmich och Renato Sanches i matchen mot Darmstadt.



Skadesituationen



Manuel Neuer är sedan tidigare skadad och missar resten av säsongen. Sedan har Kingsley Coman dragit på sig en skada och Javi Martinez är förkyld.



SV Darmstadt 98



Förra matchen



Darmstadt har ingen lätt säsong bakom sig, något som de flesta redan tippade inför säsongen. Laget ligger på en sista plats i ligan och har sedan en tid tillbaka insett att man inte kommer säkra ett nytt kontrakt i Bundesliga. Trots detta är Darmstadt inne i sin starkaste form den här säsongen - tre raka vinster.

Förra ligamatchen resulterade i en 3-0 vinst mot nykomlingen Freiburg. Det var den första matchen som Darmstadt gjorde mer än två mål i en och samma match och blott den andra matchen i årets BL-säsong som laget höll nollan.



Status



-”Vi är medvetna om att Bayern München har ett par växlar mer än oss, trots detta kommer vi ge allt och därefter får vi se vad resultatet blir.”, sa tränaren Torsten Frings inför matchen.



Ett kärt återseende för Frings som spelade i Bayern och vann både ligatiteln och cupen 2005.



Skadesituationen



Terrence Boyd och Peter Niemeyer är skadade.



Var: Allianz Arena

När: Lördag en 6:e maj klockan 15:30 (Eurosport)

Domare: Guido Winkmann



Troliga startelvor:



FC Bayern München



Ulreich - Bernat - Boateng - Hummels - Lahm - Sanches - Kimmich - Vidal - Müller - Costa - Lewandowski



SV Darmstadt 98



Esser - Sirigu - Banggaard - Sulu - Holland - Kamavuaka - H. Altintop - Heller - Gondorf - Vrancic - Platte