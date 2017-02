Inför FC Ingolstadt - Bayern München

Bayern München åker till grannstaden för att möta Ingolstadt.

Historia

Ingolstadt

Bayern München

Lagen har endast möts fyra gånger tidigare, tre gånger i ligan och en gång i DFB-Pokal. Bayern har vunnit samtliga matcher med en målskillnad på 13:2.Förra matchenI den senaste matchen förlorade Ingolstadt med 1:0 borta mot Hertha Berlin. Detta var lagets tredje förlust på det senaste fem matcherna. FCI ligger just nu på en 17:e plats i Bundesliga, en poäng bakom Hamburg.StatusMaik Walgurgis tog över laget i mitten av november. Då hade Ingolstadt endast tagit två poäng på 10 matcher. Under Walgurgis nio matcher har laget sammanlagt tagit 13 poäng.Inför matchen”Det viktiga är att vi tror att vi kan ta poäng mot Bayern. Bara så kan vi åstadkomma något i en sådan match som denna.”, sa Maik Walgurgis inför matchen.SkadesituationenMorits Hartmann, Mathew Leckie och Almog Cohen är skadade och missar matchen.Förra matchenUnder veckan gästade Wolfsburg på Allianz Arena. Detta var åttondelsfinalen i DFB-Pokal, en match som slutade med en 1:0 seger för Bayern efter ett tidigt mål av Douglas Costa. FCB hade kontroll på matchen, men precis som tidigare kunde Bayern inte sätta spiken i kistan. I slutminutrarna var Wolfsburg nära på att kvittera, men det räckte inte till.StatusDen största nyheten under veckan har varit att kaptenen och klubbikonen Philipp Lahm har sagt att han sätter skorna på hyllan efter säsongen, trots kontrakt till 2018. Ingen jättestor överraskning då detta länge hade spekulerats, men många trodde att Lahm skulle då ta över rollen som sportchef, något som nu inte verkar vara fallet.Under veckan förklarade även Carlos Ancelotti att han tror på den unga mittfältaren Renato Sanches, men att man måste ge honom tid. Italienaren beskriver honom som den starkaste mittfältaren han har stött på i sin tränarkarriär - en stark komplimang av den välmeriterade tränaren.Inför matchenAncelotti kommer med stor sannolikhet vila ett par spelare till veckans match mot Arsenal i den första omgången utav åttondelsfinalen i Champions League.”Det kommer bli en tuff match, intensiv och starka i närkamperna. Vi måste vara redo.”, sa Ancelotti inför matchen mot Ingolstadt.SkadesituationenBoateng och Ribery är på skadelistan sedan tidigare, därutöver har Ancelotti alla spelare tillgängliga.